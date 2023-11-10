ОСНО: разбираемся в самом сложном налоговом режиме

ОСНО или ОСН — это общая система налогообложения. У нее нет ограничений по видам деятельности. Работать на ОСН могут все налогоплательщики: как малый бизнес, так и крупные компании. Общую систему налогообложения организации и ИП применяют по умолчанию, если не заявят о выборе спецрежима. Рассказываем, какие налоги и взносы платят компании и предприниматели на ОСН, какие сдают отчеты, какие системы могут сочетать.

Условия применения ОСНО

Для общей системы налогообложения нет специальных условий. Организации и ИП применяют ее автоматически с момента создания, то есть, регистрации бизнеса, если не заявят о переходе на специальный налоговый режим.

А вот для перехода на спецрежим нужно:

соответствовать определенным условиям;

подать заявление или уведомление о переходе.

Какие налоги, сборы и взносы платят организации на ОСНО

На общей системе налогообложения компании платят достаточно много налогов, сборов и взносов. Все их можно условно разделить на:

основные, которые платят большинство организаций;

прочие, которые нужно платить, только когда есть какие-то особые операции или объекты налогообложения.

Основные налоги и взносы — это:

налог на прибыль — 20%, если не освобождены от налога, и как налоговые агенты;

НДС — 0%, 10%, 20%, если не получили освобождение, а также как налоговые агенты по НДС;

страховые взносы за работников — 30%. У компаний, которые относятся к малому бизнесу, есть льготы;

НДФЛ за сотрудников — 13%, который организация платит как налоговый агент. Если доход больше 5 млн рублей за год — ставка налога повышается до 15%.

Прочие налоги и сборы, которые платит компания на ОСН, мы собрали в таблицу:

Налог Объект налогообложения Налог на имущество организаций если есть облагаемая недвижимость Земельный налог если есть облагаемые земельные участки в собственности, на праве постоянного (бессрочного) пользования либо которые получила управляющая компания ПИФ Транспортный налог если на организацию зарегистрированы транспортные средства Акцизы если есть операции с подакцизными товарами Водный налог если компания по лицензии пользуется водными объектами согласно п. 1 ст. 333.9 НК Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов если есть разрешения на добычу (вылов) животных Налог на добычу полезных ископаемых если пользуется недрами и добывает полезные ископаемые Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья если является пользователем недр, ведет деятельность по освоению участков недр и получаете дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках согласно п. 1 ст. 333.45 НК Налог на игорный бизнес если организует и проводит азартные игры и получаете доход в виде выигрыша или платы за их проведение Торговый сбор если ведет торговую деятельность в Москве через определенные объекты торговли. Для некоторых случаев есть исключения (ст. 411, 412, 413 НК, ст. 1 закона г. Москвы от 17.12.2014 № 62)

Какую бухгалтерскую отчетность сдают компании на ОСНО

Малые организации. Субъекты МСП могут вести упрощенный бухучет, а также подавать упрощенную отчетность, которая состоит из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Крупные компании. Крупные организации на ОСНО обязаны вести полный бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность, которая состоит из:

бухгалтерского баланса;

отчета о финансовых результатах — раньше назывался «Отчет о прибылях и убытках»;

отчета об изменениях капитала;

отчета о движении денежных средств;

пояснений к балансу и указанным отчетам.

Сдавать отчетность нужно только в электронном виде.

Какие налоги, сборы и взносы платят ИП на ОСНО

Основные налоги для ИП на ОСНО:

НДФЛ, который он платит со своих доходов — 13%. Если доход больше 5 млн рублей за год — ставка налога повышается до 15%;

НДС 0%, 10%, 20%;

страховые взносы за себя;

страховые взносы и НДФЛ — 30% и 13%, если у ИП есть сотрудники.

В некоторых случаях предприниматель тоже должен исполнять обязанности налогового агента по НДС и по налогу на прибыль.

Прочие налоги и сборы для ИП на ОСН платят, если есть объект налогообложения:

имущество — налог на имущество физических лиц. Налог ИП платят как обычные физлица;

земля — земельный налог;

транспорт — транспортный налог;

и другие налоги.

Предприниматели на ОСН не платят налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, налог на игорный бизнес.

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Отчетность организаций на общей системе

Отчетность Кто сдает Декларация по налогу на прибыль Все организации, если не освобождены от уплаты налога Декларация по НДС Все организации, если не освобождены от уплаты налога Расчет 6-НДФЛ Организации — налоговые агенты, которые выплачивают гражданам облагаемые НДФЛ вознаграждения Расчет по страховым взносам Организации, которые выплачивают гражданам облагаемые взносами вознаграждения Декларация по налогу на имущество Собственники недвижимости, которая считается объектом налогообложения. Есть льготники, которые налог не платят и отчетность не сдают Декларация по водному налогу Организации при заборе воды из подземных водных объектов и в других случаях, когда используют водные объекты по лицензии

Кроме того, организации на ОСН могут сдавать отчетность:

в СФР — ЕФС-1,

статистическую отчетность в Росстат;

в Росприроднадзор и перечислять плату за негативное воздействие на окружающую среду, экологический сбор, утилизационный сбор.

Отчетность ИП на ОСНО

Независимо от того, есть у ИП сотрудники или нет, он сдает:

отчетность по выбранной налоговой системе;

отчетность налогового агента;

по внешнеэкономической деятельности;

статотчетность;

отчетность в Росприроднадзор;

отчетность за сотрудников — это справки и расчеты по НДФЛ, расчеты по страховым взносам в ИФНС, отчетность в СФР.

По налоговым режимам. ИП сдают:

декларацию по форме 3-НДФЛ;

декларацию НДС — если нет освобождения от уплаты налога. Получить освобождение можно, если за три последних месяца выручка не превысила 2 млн рублей.

Отчетность по имущественным налогам предприниматели не сдают. Налог на имущество, транспортный и земельный налоги предприниматели уплачивают по уведомлениям из налоговой.

Отчетность за сотрудников по страховым взносам и НДФЛ. Когда у предпринимателя есть сотрудники, нужно сдавать:

отчетность по взносам на обязательное страхование;

расчеты по форме 6-НДФЛ.

Отчетность по взносам на собственное пенсионное и медицинское страхование, а также по взносам на добровольное социальное страхование ИП не сдают.

По имущественным налогам. Транспортный, земельный налоги и налог на имущество предприниматели сами не считают и отчетность по этим налогам не сдают. ИП, как и обычные граждане, перечисляют налоги на основании уведомлений из налоговой.

Еще ИП на ОСНО ведет книгу учета доходов и расходов. Она необходима для определения налоговой базы по НДФЛ. Ее можно заполнять в бумажном и электронном виде, но заверить ее должна налоговая.

Как совмещать общую систему налогообложения и спецрежимы

Закон не разрешает ООО совмещать налоговые режимы. А вот ИП может совмещать режимы может. Если у бизнеса несколько видов деятельности и для каждого выгоден свой режим, их можно совмещать, но не больше двух систем налогообложения. Варианты совмещения такие:

УСН и патент;

ОСНО и патент;

ЕСХН и патент.

То есть, ИП может совмещать ОСНО только с ПСН. Нельзя применять одновременно ОСНО с УСН и ЕСХН.

При совмещении налоговых режимов нужно вести учет доходов и расходов отдельно по каждому режиму.

ОСНО в сравнении с другими режимами налогообложения

На ОСНО есть как минусы, так и плюсы по сравнению со специальными налоговыми режимами.

Минусы

Налоговая нагрузка, как правило, выше, чем при спецрежиме. Но в некоторых случаях можно получить льготу по налогам: освобождение от налога по отдельным операциям, пониженные ставки налога и т. п.

Больше отчетности, чем на спецрежиме, так как число налогов больше. Причем по НДС декларацию нужно сдавать только в электронном виде.

Больше внимания со стороны налоговой, чем к плательщикам на спецрежимах.

Плюсы

Не нужно следить за ограничениями, которые есть на спецрежимах. Это значит, что компания или ИП могут свободно переходить на новые виды деятельности, расширять бизнес: закупать основные средства, нанимать новых работников, не меняя режим налогообложения.

У компании или ИП может быть больше покупателей, чем на спецрежиме, за счет тех, кто также применяет ОСНО. Им выгоднее работать с продавцами на общей системе, так как можно получить вычет по НДС.

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