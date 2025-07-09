Что надо учесть собственнику бизнеса во второй половине 2025 года

Приняли изменения в порядки найма и расчета заработной платы. Что именно надо учесть:

1. Обновили список сотрудников, с которыми можно заключать договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности. Перечень можно посмотреть в Приложении № 1 к приказу Минтруда и социальной защиты от 16 апреля 2025 г. № 251н.

Типовые формы таких договоров теперь можно заключать и в электронном виде — в конце шаблона появился специальный пункт, который подтверждает такое право.

«Первая Экспертная Бухгалтерия» обращает внимание: для работодателя это удобно, так как изменения в такие договоры можно тоже вносить электронно. А еще у нас есть статья про материальную ответственность — как заключать договоры в 2025 году.

Когда будет действовать: с 1 сентября 2025 года.

2. Несовершеннолетних можно привлекать к работе на выходных и по праздникам на летних каникулах. Бизнес может нанимать сотрудников на перспективу или сезонных работников в возрасте от 14 до 18 лет, если у них есть направление от органов службы занятости или в составе специальных студенческих отрядов.

Базовое условие — письменное согласие от самого несовершеннолетнего работника, его родителей или опекунов, органа опеки.

«Первая Экспертная Бухгалтерия» обращает внимание: нанимая подростков, можно закрыть нехватку кадров, если бизнес носит сезонный характер, или сэкономить на фонде оплаты труда. Но надо внимательно соблюдать права несовершеннолетних подростков и следить за продолжительностью рабочего времени. Подробности есть в нашей статье «Как нанять на работу подростка».

Когда будет действовать: с 1 сентября 2025 года.

3. Внесли технические правки в порядок работы с командировочными и работниками в ночные смены.

Менять условия или пересчитывать заработную плату не надо, но необходимо внести правки в локальные акты — поменять ссылки на актуальные нормативные документы:

Когда будет действовать: с 1 сентября 2025 года.

4. Иностранных работников на патенте можно принимать в соседний регион без оформления нового патента. Но для этого между регионами должно быть подписано соглашение о сотрудничестве.

Пока такое правило действует только для двух пар регионов:

по московскому патенту можно будет работать в Московской области и наоборот;

по петербургскому патенту можно будет работать в Ленинградской области и наоборот.

Когда будет действовать: с 1 сентября 2025 года.

«Первая Экспертная Бухгалтерия» обращает внимание: если иностранный работник сменит место работы, то надо будет уведомить МВД нового региона. Про остальные нюансы у нас есть исчерпывающая статья — «Как принимать иностранных граждан на работу в 2025 году».