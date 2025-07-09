Что надо учесть собственнику бизнеса во второй половине 2025 года

Новый порядок расчета налогов и отчислений в бюджет
1. Расширили перечень налоговых агентов по НДС — теперь это и покупатели (получатели) медных полуфабрикатов от организаций или ИП, которые не включены в перечень производителей кабельно-проводниковой продукции или медных полуфабрикатов.
Как работать, учитывая изменения:
Налоговые агенты рассчитывают НДС по расчетной ставке 20/120, 5/105 или 7/107 в зависимости от того, какую ставку применяет продавец.
Продавец оформляет счета-фактуры с пометкой в графе 7 «НДС исчисляется налоговым агентом».
Когда будет действовать: с 1 июля 2025 года.
«Первая Экспертная Бухгалтерия» обращает внимание: НДС — один из самых сложных налогов для расчета и отчетности. В 2025 году платить его стали многие компании и ИП, но новый участок учета смогли освоить не все — допустили много ошибок в декларациях. Мы написали статью, которая поможет учесть чужой опыт.
2. Повысили лимит по доходам для перехода на УСН.
Теперь базовый порог доходов для перехода составляет 337,5 миллиона рублей. В доходы для лимита можно не включать положительную курсовую разницу и субсидии, которые признали в доходах при передаче в госсобственность имущества. Основание — п. 4.1 ст. 271 НК.
Когда будет действовать: с 12 июля 2025 года.
3. Уточнили правила оценки стоимости концентратов драгоценных металлов для плательщиков НДПИ.
Стоимость будут оценивать исходя из:
суммы произведений количества в граммах каждого химически чистого драгметалла, содержащегося в концентрате или полупродукте;
их средних цен на мировом рынке за соответствующий месяц, выраженных в рублях за грамм.
Когда будет действовать: с 1 сентября 2025 года.
Поменяют трудовое законодательство
Приняли изменения в порядки найма и расчета заработной платы. Что именно надо учесть:
1. Обновили список сотрудников, с которыми можно заключать договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности. Перечень можно посмотреть в Приложении № 1 к приказу Минтруда и социальной защиты от 16 апреля 2025 г. № 251н.
Типовые формы таких договоров теперь можно заключать и в электронном виде — в конце шаблона появился специальный пункт, который подтверждает такое право.
«Первая Экспертная Бухгалтерия» обращает внимание: для работодателя это удобно, так как изменения в такие договоры можно тоже вносить электронно. А еще у нас есть статья про материальную ответственность — как заключать договоры в 2025 году.
Когда будет действовать: с 1 сентября 2025 года.
2. Несовершеннолетних можно привлекать к работе на выходных и по праздникам на летних каникулах. Бизнес может нанимать сотрудников на перспективу или сезонных работников в возрасте от 14 до 18 лет, если у них есть направление от органов службы занятости или в составе специальных студенческих отрядов.
Базовое условие — письменное согласие от самого несовершеннолетнего работника, его родителей или опекунов, органа опеки.
«Первая Экспертная Бухгалтерия» обращает внимание: нанимая подростков, можно закрыть нехватку кадров, если бизнес носит сезонный характер, или сэкономить на фонде оплаты труда. Но надо внимательно соблюдать права несовершеннолетних подростков и следить за продолжительностью рабочего времени. Подробности есть в нашей статье «Как нанять на работу подростка».
Когда будет действовать: с 1 сентября 2025 года.
3. Внесли технические правки в порядок работы с командировочными и работниками в ночные смены.
Менять условия или пересчитывать заработную плату не надо, но необходимо внести правки в локальные акты — поменять ссылки на актуальные нормативные документы:
командировки — постановление Правительства от 16.04.2025 № 501.
ночные смены — постановление Правительства от 04.04.2025 № 436.
Когда будет действовать: с 1 сентября 2025 года.
4. Иностранных работников на патенте можно принимать в соседний регион без оформления нового патента. Но для этого между регионами должно быть подписано соглашение о сотрудничестве.
Пока такое правило действует только для двух пар регионов:
по московскому патенту можно будет работать в Московской области и наоборот;
по петербургскому патенту можно будет работать в Ленинградской области и наоборот.
Когда будет действовать: с 1 сентября 2025 года.
«Первая Экспертная Бухгалтерия» обращает внимание: если иностранный работник сменит место работы, то надо будет уведомить МВД нового региона. Про остальные нюансы у нас есть исчерпывающая статья — «Как принимать иностранных граждан на работу в 2025 году».
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Придется передавать обезличенные персональные данные по требованию Минцифры
Методы и правила обезличивания будет устанавливать и регулировать Правительство. Бизнесу надо внимательно следить за требованиями министерства и вовремя направлять информацию по запросам.
Также сделают государственную информационную систему из обезличенных данных. Их можно просматривать, но нельзя записывать, извлекать, передавать, особенно зарубежным компаниям. Компании и ИП могут работать с такой базой, если:
сведения об организации есть в реестре операторов персданных;
в ЕГРЮЛ нет записи о недостоверности сведений об организации;
руководитель не имеет двойного гражданства, а только российское;
бизнеса нет в реестрах экстремистской деятельности.
Когда будет действовать: с 1 сентября 2025 года.
«Первая Экспертная Бухгалтерия» обращает внимание: обработка персональных данных — сфера учета, в которой государство усилило контроль за бизнесом. Особенно важно правильно организовать сбор и хранение, не допускать ошибок и не нарушать права сотрудников. Команда «ПЭБ» разбирается в нюансах законодательства — пишет экспертные статьи и готова помочь бизнесу любого уровня по адекватной цене.
Поменяли порядок расчета премий и среднего заработка
1. Законодатели решили упорядочить механизм начисления и выплаты премий. Виды премий и их размеры, сроки, основания и условия выплаты надо прописать в одном из документов:
коллективном договоре;
соглашении;
локальном нормативном акте (ЛНА) — положении о премировании.
Снижать премию можно только в том периоде, в котором работник допустил нарушение. Размер снижения — не более 20% от месячной заработной платы. Про другие способы индексации заработной платы эксперт «ПЭБ» рассказал в статье блога.
Когда будет действовать: с 1 сентября 2025 года.
2. Поменяли порядок расчета среднего заработка. Теперь бухгалтеру компании надо учитывать нормы не постановления Правительства от 24.12.2007 № 922, а постановления Правительства от 24.04.2025 № 540.
Главное нововведение — в выплаты для расчета среднего заработка внесли денежные поощрения. К ним относятся стимуляционные выплаты, которые закреплены в ЛНА и непосредственно относятся к оплате труда, а не мерам социальной поддержки.
Методику расчета тоже поменяли:
1. Если учет поденный:
Поденный средний заработок = средний дневной заработок Х среднее количество рабочих дней в году
Чтобы найти среднее количество рабочих дней в году, надо взять общее количество рабочих дней в году из производственного календаря (например, в 2025 году это 247) и поделить на 12 месяцев.
2. Если учет суммированный:
Суммированный средний заработок = средний часовой заработок Х среднее количество рабочих часов за один месяц в году
Чтобы найти среднее количество рабочих часов за месяц, надо взять общее количество рабочих часов в году (например, в 2025 году это 1972 часа) и поделить на 12 месяцев.
Когда будет действовать: с 1 сентября 2025 года.
Поменяли правила работы с ККТ
1. Утвердили новые реквизиты чека ККТ и уведомления о реализации маркированного товара. Теперь при безналичной оплате надо включать в чек реквизиты, которые отразят характер той или иной операции по эквайрингу:
1082 — сумма оплаты безналичными;
1234 — сведения обо всех оплатах по чеку безналичными;
1235 — сведения об оплате безналичными;
1236 — признак способа оплаты безналичными;
1237 — идентификаторы безналичной оплаты;
1238 — дополнительные сведения о безналичной оплате;
1125 «признак расчета в Интернет».
Когда будет действовать: с 1 сентября 2025 года.
2. Утвердили новые требования к самому чеку: междустрочный интервал, высота символов, контрастность печати и т.д. Подробности можно посмотреть в приказе ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@.
Когда будет действовать: с 1 сентября 2025 года.
«Первая Экспертная Бухгалтерия» обращает внимание: отнестись к чекам стоит внимательно. У нас есть статья, где мы рассказали про все нюансы — «ККТ: когда пробивать чеки, за что штрафуют».
3. ИП без работников в новых регионах должны применять ККТ. Если они находятся на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, применяет ЕСХН или патент.
Когда будет действовать: с 1 августа 2025 года.
Утвердят новые правила подтверждения ОКВЭД
Коды должны содержать не менее четырех знаков. Компании и ИП не только подают сведения о кодах при регистрации, но и по итогам года направляют сведения, из которых Росстату должны быть понятны процентные доли деятельности по каждому из кода ОКВЭД.
Ведомство рассчитает проценты самостоятельно и направит их в ФНС. А ежегодно подавать подтверждающие документы в разные контролирующие органы теперь не нужно — они наладили межведомственный обмен.
Когда будет действовать: с 1 сентября 2025 года.
Упростили процесс продажи доли ООО
Собственнику общества будет проще перераспределять структуру или продавать долю в бизнесе:
Можно закрепить в Уставе единогласный и нотариально удостоверенный отказ от обязательного предложения доли другим участникам при ее продаже.
При выходе из ООО участники могут получить свою долю не по балансовой стоимости, а по адекватной рыночной цене, которую может определить независимый оценщик. Условие — такого оценщика должны выбрать совместно: участник, который решил выйти, и остальные члены ООО.
«Первая Экспертная Бухгалтерия» обращает внимание: перераспределение долей или смена собственников/руководства в ООО — довольно частое событие. У нас есть статья, которая поможет во всем разобраться и организовать процесс правильно — «Как сменить руководителя в ООО по новым правилам: пошаговая инструкция».
Когда будет действовать: с 1 сентября 2025 года.
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