«Ночной бухгалтер». Налоги не повысят, пенсионные баллы отменят, прокуроры всех защитят. Сладкая пятница обещаний

Аттракцион невиданной щедрости предвыборных обещаний продолжается.

Сначала нужно что-то испортить, чтобы потом было, что в нужный момент исправлять.

1. Могут кардинально изменить пенсионную систему.

Пенсионные баллы предлагают отменить.

Пенсия должна зависеть от стажа и того заработка, который получал работник во время своей трудовой деятельности, — заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

2. Не повысят налоги.

В России не планируется рост налогового бремени для бизнеса.

Силуанов заявил:

«Очевидно, что за экономикой, за ее ростом — больше налогов. Поэтому когда мы обсуждаем в Правительстве налоговую политику, ни у кого нет идей или предложений обобрать бизнес и за счет этого увеличить бюджетные расходы».

3. Вместе с прокурорами защитят бизнес.

Важнейшей задачей прокуратуры является пресечение попыток давления на бизнес, заявил Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.

Генпрокурор, в свою очередь, отметил:

«Задача прокурора заключается в том, чтобы каждый предприниматель чувствовал себя защищённым, соблюдались гарантии обеспечения упрощённых административных процедур и налоговых льгот».

4. Дадут малому бизнесу кредиты и откроют банки в отдаленных районах.

Активно продвигают Стратегию повышения финансовой доступности в России.

Начинающим предпринимателям нужно микрофинансирование, а сельским районам больше отделений банков и дистанционных услуг.

Что конкретно предлагают?

Ложка дегтя от «Клерка»

Мы не будем оценивать все эти заявления. Время покажет.

Но «Клерк» въедливый и подпортит слащавую картину дня реальностью:

— АСВ начало страховать вклады...от вкладчиков. Эксперт про скандальные иски к «физикам»;

— Как подставляют себя компании, использующие ИП;

— ЦБ ввел новые признаки отмывания денег;

— Как язык до налогов довел (а вы доверяете своим сотрудникам?).

И еще важное:

— МРОТ повысится с 1 мая. Уже точно. Он станет 11 163 руб.

— Образец СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1. Заполнили самую проблемную форму этого года.

— Новые суммы пособий за счет ФСС в 2018 году. Сделали таблицу.

И не отдавайте свои сладкие блины никому! Масленица же.

Ваша горькая, но правдивая редакция