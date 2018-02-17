«Ночной бухгалтер». Налоги не повысят, пенсионные баллы отменят, прокуроры всех защитят. Сладкая пятница обещаний

Аттракцион невиданной щедрости предвыборных обещаний продолжается.
Сначала нужно что-то испортить, чтобы потом было, что в нужный момент исправлять.
1. Могут кардинально изменить пенсионную систему.
Пенсионные баллы предлагают отменить.
Пенсия должна зависеть от стажа и того заработка, который получал работник во время своей трудовой деятельности, — заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.
2. Не повысят налоги.
В России не планируется рост налогового бремени для бизнеса.
«Очевидно, что за экономикой, за ее ростом — больше налогов. Поэтому когда мы обсуждаем в Правительстве налоговую политику, ни у кого нет идей или предложений обобрать бизнес и за счет этого увеличить бюджетные расходы».
3. Вместе с прокурорами защитят бизнес.
Важнейшей задачей прокуратуры является пресечение попыток давления на бизнес, заявил Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.
Генпрокурор, в свою очередь, отметил:
«Задача прокурора заключается в том, чтобы каждый предприниматель чувствовал себя защищённым, соблюдались гарантии обеспечения упрощённых административных процедур и налоговых льгот».
4. Дадут малому бизнесу кредиты и откроют банки в отдаленных районах.
Активно продвигают Стратегию повышения финансовой доступности в России.
Начинающим предпринимателям нужно микрофинансирование, а сельским районам больше отделений банков и дистанционных услуг.
Ложка дегтя от «Клерка»
Мы не будем оценивать все эти заявления. Время покажет.
Но «Клерк» въедливый и подпортит слащавую картину дня реальностью:
— АСВ начало страховать вклады...от вкладчиков. Эксперт про скандальные иски к «физикам»;
— Как подставляют себя компании, использующие ИП;
— ЦБ ввел новые признаки отмывания денег;
— Как язык до налогов довел (а вы доверяете своим сотрудникам?).
И еще важное:
— МРОТ повысится с 1 мая. Уже точно. Он станет 11 163 руб.
— Образец СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1. Заполнили самую проблемную форму этого года.
— Новые суммы пособий за счет ФСС в 2018 году. Сделали таблицу.
И не отдавайте свои сладкие блины никому! Масленица же.
Ваша горькая, но правдивая редакция