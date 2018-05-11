«Ночной бухгалтер». Налоговики отлавливают неплательщиков в Instagram. Кто выйдет на пенсию только в 70 лет

Испекли тортик, похвастались в соцсетях и предложили френдам такой же — будьте добры заплатить налог и подать декларацию. Предприниматели не верят обещаниям Президента. Повышение пенсионного возраста уже обсуждают на конкретных цифрах. Главное за сегодня.
Инспекторы засели в Инстике
ИФНС ищет кондитеров в соцсетях.
В Твери налоговики сделали контрольную закупку тортов у мастера, который рекламировался через Instagram и не был зарегистрирован как ИП.
А в Мурманске налоговики кошмарят мастеров по маникюру, которые вывешивают свои работы в соцсетях.
В комментариях предвидят скорый конец совместных закупок в Интернете. Вполне вероятно: о мнении налоговой службы про СП мы уже писали.
И вообще, по мнению ФНС, только мертвецы не платят налоги. Бомжи, кстати, тоже должны.
Предприниматели не рады майскому указу
Предприниматель Игорь Землянкин поделился мыслями о том, что малому бизнесу принесет шестилетка, провозглашенная в последнем майском указе Президента.
Он сделал шесть выводов из документа. И все — отрицательные.
Читайте размышления рассерженного ИП-ника.
А вы верите с светлое будущее?
Опять про пенсии
Мы в редакции часто шутим, что с каждым днем становимся все больше похожи на «Вестник ПФР». Новости про пенсии идут одна за одной. Но «не виноватая я, он сам пришел».
Сегодня было:
— Кому раньше 70 лет пенсия не светит. На днях Дмитрий Медведев рассказал о подготовке закона о повышении пенсионного возраста.
На состоявшемся накануне пленарном заседании Госдумы по этому вопросу высказался член «Справедливой России» Олег Шеин.
Если вкратце, то некоторые россияне в 2023 году смогут выйти на пенсию только при достижении 70 лет для мужчин и 68 для женщин.
Жуть.
— Пенсионеры смогут получать выплаты вне зависимости от места жительства. Было б что получать...
— И в завершение про любимый СЗВ-М. Какую ошибку часто совершают бухгалтеры при сдаче СЗВ-М.
Ваша сахарная редакция