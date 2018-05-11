«Ночной бухгалтер». Налоговики отлавливают неплательщиков в Instagram. Кто выйдет на пенсию только в 70 лет

Испекли тортик, похвастались в соцсетях и предложили френдам такой же — будьте добры заплатить налог и подать декларацию. Предприниматели не верят обещаниям Президента. Повышение пенсионного возраста уже обсуждают на конкретных цифрах. Главное за сегодня.

Инспекторы засели в Инстике

ИФНС ищет кондитеров в соцсетях.

В Твери налоговики сделали контрольную закупку тортов у мастера, который рекламировался через Instagram и не был зарегистрирован как ИП.

А в Мурманске налоговики кошмарят мастеров по маникюру, которые вывешивают свои работы в соцсетях.

В комментариях предвидят скорый конец совместных закупок в Интернете. Вполне вероятно: о мнении налоговой службы про СП мы уже писали.

И вообще, по мнению ФНС, только мертвецы не платят налоги. Бомжи, кстати, тоже должны.

Предприниматели не рады майскому указу

Предприниматель Игорь Землянкин поделился мыслями о том, что малому бизнесу принесет шестилетка, провозглашенная в последнем майском указе Президента.

Он сделал шесть выводов из документа. И все — отрицательные.

Читайте размышления рассерженного ИП-ника.

А вы верите с светлое будущее?

Опять про пенсии

Мы в редакции часто шутим, что с каждым днем становимся все больше похожи на «Вестник ПФР». Новости про пенсии идут одна за одной. Но «не виноватая я, он сам пришел».

Сегодня было:

— Кому раньше 70 лет пенсия не светит. На днях Дмитрий Медведев рассказал о подготовке закона о повышении пенсионного возраста.

На состоявшемся накануне пленарном заседании Госдумы по этому вопросу высказался член «Справедливой России» Олег Шеин.

Если вкратце, то некоторые россияне в 2023 году смогут выйти на пенсию только при достижении 70 лет для мужчин и 68 для женщин.

Жуть.

— Пенсионеры смогут получать выплаты вне зависимости от места жительства. Было б что получать...

— И в завершение про любимый СЗВ-М. Какую ошибку часто совершают бухгалтеры при сдаче СЗВ-М.

Ваша сахарная редакция