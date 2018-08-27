«Ночной бухгалтер». Онлайн-ККТ придется срочно перенастраивать. Налоговики продолжают шпионить в соцсетях

Новый НДС принесет проблемы с кассами. Налоговики не торопятся с вычетами и все больше углубляются в социальные сети. Главное за сегодня.

Про перенастройку касс

Из-за новой ставки НДС с 2019 года все онлайн-кассы надо будет переформатировать. С 1 января в чеках должна фигурировать ставка 20 %.

Эксперты рассказали, какие кассы первыми столкнутся с проблемами и когда появится обновление.

А еще налоговики придумали, как выявлять тех, кто не применяет ККТ.

Про затягивание с имущественными вычетами

Читательница нашего форума поделилась проблемой: 3-НДФЛ на вычет по ипотечной квартире сдана почти полгода назад, а денег все нет.

Налоговики после камералки всячески затягивают процесс перечисления денег.

Форумчане рассказали, как бороться.

Активность налоговиков по НДФЛ вообще стала странной: так, недавно они начали непонятную рассылку налоговым агентам.

Про войну налоговиков с кондитерами

Достижения налоговиков Твери, вылавливающих продавцов тортиков по соцсетям, не дают покоя фискалам из других регионов.

Об успешной борьбе с домашними кондитерами отчиталось УФНС Кировской области.

Дошло даже до суда.

А вы считаете, что борьба налоговиков с кондитерами в соцсетях — это нормально? Пройдите наш секундный опрос.

И не забудьте про наш краткий недельный обзор для бухгалтеров. На этот раз главные темы — массовые сокращения бухгалтеров и законные способы обналички.

Про полезное для бухгалтеров

Справочники для бухгалтеров:

— Уплата страховых взносов: сроки, КБК, образцы платежек, штрафы;

— Учет нематериальных активов;

— Калькулятор расчета больничного листа.

Ваша за то, чтобы отстали от тортиков, редакция