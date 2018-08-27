«Ночной бухгалтер». Онлайн-ККТ придется срочно перенастраивать. Налоговики продолжают шпионить в соцсетях

Новый НДС принесет проблемы с кассами. Налоговики не торопятся с вычетами и все больше углубляются в социальные сети. Главное за сегодня.
Про перенастройку касс
Из-за новой ставки НДС с 2019 года все онлайн-кассы надо будет переформатировать. С 1 января в чеках должна фигурировать ставка 20 %.
Эксперты рассказали, какие кассы первыми столкнутся с проблемами и когда появится обновление.
А еще налоговики придумали, как выявлять тех, кто не применяет ККТ.
Про затягивание с имущественными вычетами
Читательница нашего форума поделилась проблемой: 3-НДФЛ на вычет по ипотечной квартире сдана почти полгода назад, а денег все нет.
Налоговики после камералки всячески затягивают процесс перечисления денег.
Форумчане рассказали, как бороться.
Активность налоговиков по НДФЛ вообще стала странной: так, недавно они начали непонятную рассылку налоговым агентам.
Про войну налоговиков с кондитерами
Достижения налоговиков Твери, вылавливающих продавцов тортиков по соцсетям, не дают покоя фискалам из других регионов.
Об успешной борьбе с домашними кондитерами отчиталось УФНС Кировской области.
Дошло даже до суда.
А вы считаете, что борьба налоговиков с кондитерами в соцсетях — это нормально? Пройдите наш секундный опрос.
И не забудьте про наш краткий недельный обзор для бухгалтеров. На этот раз главные темы — массовые сокращения бухгалтеров и законные способы обналички.
Про полезное для бухгалтеров
Справочники для бухгалтеров:
— Уплата страховых взносов: сроки, КБК, образцы платежек, штрафы;
— Учет нематериальных активов;
— Калькулятор расчета больничного листа.
Ваша за то, чтобы отстали от тортиков, редакция