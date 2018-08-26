Почему стали массово сокращать бухгалтеров. Законные способы обналички. Неделя на «Клерке»

Компании начали заменять бухгалтеров на машины. Большинство клерков считают, что это утопия, но кто-то согласен, что профессия скоро безвозвратно изменится. Налоговики стали активнее записывать в ряды ИП граждан, которые сдают недвижимость. Есть немало способов безопасно превратить безнал на счету в наличку. Главное за неделю на «Клерке».
Четыре темы недели
1. Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений.
Бухгалтерский учет, по мнению акционеров, не приносит добавленной стоимости бизнесу, а только является источником затрат, от которого нужно избавляться.
Статья вызвала бурю обсуждений среди клерков, и мы сделали обзор самых интересных комментариев.
Инспекции все чаще заставляют платить НДС граждан при сдаче недвижимости в аренду, заявляя о предпринимательской деятельности.
3. Как превращают безнал на счету ООО или ИП в наличность на руках.
Самый больной вопрос всех предпринимателей. Кто как выкручивается?
4. Сколько стоит содержать ПФР и почему ему надо из бюджета все больше.
Это еще более удивительно с учетом того, в каких домах живет руководство Пенсионного фонда.
«Ночной бухгалтер»
За 20 августа: Можно быстрее снять блокировку со счета. Какие профессии ждут будущих пенсионеров;
За 21 августа: Много важных новостей про пенсионную реформу. Или «страна на грани»;
За 22 августа: Новый отчет для работодателей. Штраф до миллиона за сорняк;
За 23 августа: Новый вид проверок. Как налоговики найдут дробление;
За 24 августа: Снова важное от ФНС про выплаты физлицам и ККТ. Серьезный выпуск.
Семь главных новостей
- Росфинмониторинг усилил давление на бухгалтеров;
- Борьба с тортиками в соцсетях набирает обороты;
- Скоро появится новый вид проверок;
- Прошли парламентские слушания о пенсионной реформе. Что в итоге?
- Порядок регистрации юридических лиц и ИП изменится;
- С работодателей требуют отчеты о сотрудникам-предпенсионерах;
Бухпуши
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Пять важных статей
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Можно ли снизить штраф за СЗВ-М, не платить зарплату директору и забить на онлайн-ККТ: топ обсуждений
5
Отчетность для компаний и ИП, не ведущих деятельность
Люди в поисках баланса
В рубрике «Люди в поисках баланса» на прошедшей неделе был необычный гость — Евгения Смагина, главный бухгалтер из города Орла и по совместительству корреспондент «Клерка»:
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