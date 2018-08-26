Почему стали массово сокращать бухгалтеров. Законные способы обналички. Неделя на «Клерке»

Компании начали заменять бухгалтеров на машины. Большинство клерков считают, что это утопия, но кто-то согласен, что профессия скоро безвозвратно изменится. Налоговики стали активнее записывать в ряды ИП граждан, которые сдают недвижимость. Есть немало способов безопасно превратить безнал на счету в наличку. Главное за неделю на «Клерке».

Четыре темы недели

Бухгалтерский учет, по мнению акционеров, не приносит добавленной стоимости бизнесу, а только является источником затрат, от которого нужно избавляться.

Статья вызвала бурю обсуждений среди клерков, и мы сделали обзор самых интересных комментариев.

Инспекции все чаще заставляют платить НДС граждан при сдаче недвижимости в аренду, заявляя о предпринимательской деятельности.

Самый больной вопрос всех предпринимателей. Кто как выкручивается?

Это еще более удивительно с учетом того, в каких домах живет руководство Пенсионного фонда.

«Ночной бухгалтер»

За 20 августа: Можно быстрее снять блокировку со счета. Какие профессии ждут будущих пенсионеров;

За 21 августа: Много важных новостей про пенсионную реформу. Или «страна на грани»;

За 22 августа: Новый отчет для работодателей. Штраф до миллиона за сорняк;

За 23 августа: Новый вид проверок. Как налоговики найдут дробление;

За 24 августа: Снова важное от ФНС про выплаты физлицам и ККТ. Серьезный выпуск.

Семь главных новостей

Бухпуши

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