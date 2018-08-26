Клерк.Ру
Статьи для бухгалтера

Почему стали массово сокращать бухгалтеров. Законные способы обналички. Неделя на «Клерке»

Компании начали заменять бухгалтеров на машины. Большинство клерков считают, что это утопия, но кто-то согласен, что профессия скоро безвозвратно изменится. Налоговики стали активнее записывать в ряды ИП граждан, которые сдают недвижимость. Есть немало способов безопасно превратить безнал на счету в наличку. Главное за неделю на «Клерке».

Четыре темы недели

1. Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений.

Бухгалтерский учет, по мнению акционеров, не приносит добавленной стоимости бизнесу, а только является источником затрат, от которого нужно избавляться.

Статья вызвала бурю обсуждений среди клерков, и мы сделали обзор самых интересных комментариев.

2. Вы предприниматель, даже если об этом не подозреваете.

Инспекции все чаще заставляют платить НДС граждан при сдаче недвижимости в аренду, заявляя о предпринимательской деятельности.

3. Как превращают безнал на счету ООО или ИП в наличность на руках.

Самый больной вопрос всех предпринимателей. Кто как выкручивается?

4. Сколько стоит содержать ПФР и почему ему надо из бюджета все больше.

Это еще более удивительно с учетом того, в каких домах живет руководство Пенсионного фонда.

«Ночной бухгалтер»

За 20 августа: Можно быстрее снять блокировку со счета. Какие профессии ждут будущих пенсионеров;

За 21 августа: Много важных новостей про пенсионную реформу. Или «страна на грани»;

За 22 августа: Новый отчет для работодателей. Штраф до миллиона за сорняк;

За 23 августа: Новый вид проверок. Как налоговики найдут дробление;

За 24 августа: Снова важное от ФНС про выплаты физлицам и ККТ. Серьезный выпуск.

Семь главных новостей

  1. Росфинмониторинг усилил давление на бухгалтеров;
  2. Борьба с тортиками в соцсетях набирает обороты;
  3. Скоро появится новый вид проверок;
  4. Прошли парламентские слушания о пенсионной реформе. Что в итоге?
  5. Порядок регистрации юридических лиц и ИП изменится;
  6. С работодателей требуют отчеты о сотрудникам-предпенсионерах;

Бухпуши

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Пять важных статей

1

Серые зарплаты: почему это плохо, чем опасно и что думают об этом россияне

2

Руководитель контрагента рассказал, как обналичивал деньги

3

Как выгодно оформить больничный в 2018 году: 5 советов от ФСС.

4

Можно ли снизить штраф за СЗВ-М, не платить зарплату директору и забить на онлайн-ККТ: топ обсуждений

5

Отчетность для компаний и ИП, не ведущих деятельность

 

Люди в поисках баланса

В рубрике «Люди в поисках баланса» на прошедшей неделе был необычный гость — Евгения Смагина, главный бухгалтер из города Орла и по совместительству корреспондент «Клерка»:

Что обсуждают в блогах компаний

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Блог компании НДФЛка

  1. Россияне чаще всего пытаются уклониться от уплаты НДФЛ;
  2. F.A.Q о налоговых вычетах: приобретение жилья у застройщика;
  3. Не все ИП могут получить налоговый вычет на приобретение квартиры.
Блог Владимира Турова
  1. Новый шаг в борьбе с обналом: ФНС затеяла «чистку по отраслям»;
  2. Дробление по закону и вне закона: ключевые критерии;
  3. Если к вам придет инспекция (тьфу-тьфу).
Блог ИПБ
  1. Признаки маскировки трудовых отношений договорами ГПХ;
  3. Банк отправился в суд за возмещением 18 копеек.
Блог «Онлайн-кассы и Платформа ОФД»
  1. «Платформа ОФД» вводит практику проведения семинаров о 54-ФЗ для малого бизнеса.

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