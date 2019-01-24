«Ночной бухгалтер». Предоставляйте отпуска по-новому. У многих исчез стаж в ПФР

Правила отпусков в компании придется пересмотреть. Проверьте свой стаж в личном кабинете на сайте ПФР. Соцнормы на электричество решили пока не вводить. Клиенты на УСН массово уходят от аутсорсеров. Главное за сегодня.
Важные новости
Отпуск в выходные попал под запрет.
Кто-то предпочитает брать отпуск только в выходные дни. В ТК не написано, что так нельзя.
Но Минтруд выпустил письмо: оказывается, предоставление отпуска исключительно по субботам и воскресеньям противоречит закону.
Деление отпуска на части вообще предлагают отменить.
Хорошие новости
— Побоялись. Правительство отложило введение социальной нормы на электричество.
Вчера мы писали, к чему могла привести эта норма.
— Рубль подорожал. На эту неделе пик налоговых выплат, поэтому и держимся.
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Плохие новости
У людей в разных регионах стали пропадать сведения о пенсионном стаже из лицевых счетов.
Проверьте свой личный кабинет у ПФР.
Мы в редакции своих пробили. Действительно, у одного человека стаж украден.
Новости как новости
— Утвердили новые форматы счета-фактуры и УПД.
— Банковских отделений все меньше и меньше. Еще один банк планирует сократить треть отделений.
— Клиенты на упрощенке массово уходят от аутсорсеров к банковским бухсервисам.
Рефинансирование кредита в УБРиР: Сумма кредита — до 1 млн рублей. Процентная ставка — от 13,0% годовых. По паспорту и справке о доходах.
Просто полезные статьи
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