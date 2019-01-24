«Ночной бухгалтер». Предоставляйте отпуска по-новому. У многих исчез стаж в ПФР

Правила отпусков в компании придется пересмотреть. Проверьте свой стаж в личном кабинете на сайте ПФР. Соцнормы на электричество решили пока не вводить. Клиенты на УСН массово уходят от аутсорсеров. Главное за сегодня.

Важные новости

Отпуск в выходные попал под запрет.

Кто-то предпочитает брать отпуск только в выходные дни. В ТК не написано, что так нельзя.

Но Минтруд выпустил письмо: оказывается, предоставление отпуска исключительно по субботам и воскресеньям противоречит закону.

Деление отпуска на части вообще предлагают отменить.

Хорошие новости

— Побоялись. Правительство отложило введение социальной нормы на электричество.

Вчера мы писали, к чему могла привести эта норма.

Плохие новости

У людей в разных регионах стали пропадать сведения о пенсионном стаже из лицевых счетов.

Проверьте свой личный кабинет у ПФР.

Мы в редакции своих пробили. Действительно, у одного человека стаж украден.

Новости как новости

— Утвердили новые форматы счета-фактуры и УПД.

— Банковских отделений все меньше и меньше. Еще один банк планирует сократить треть отделений.

— Клиенты на упрощенке массово уходят от аутсорсеров к банковским бухсервисам.

Рефинансирование кредита в УБРиР: Сумма кредита — до 1 млн рублей. Процентная ставка — от 13,0% годовых. По паспорту и справке о доходах.

Просто полезные статьи

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