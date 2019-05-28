«Ночной бухгалтер». Невеселое про бухгалтера, с которой взыскивают долги компании

Как далеко зайдет тенденция, по которой бухгалтеры становятся крайними из-за финансовых проблем своих компаний?

Желаем удачи в дальнейших судах!

Главбух, с которой взыскивают все деньги, полученные по чековой книжке, проиграла апелляцию.

В конце марта «Клерк» писал про историю: с бывшего бухгалтера АО, попавшего под банкротство, взыскивают деньги, полученные ею по чековой книжке и внесенные в кассу.

Конкурсный управляющий опротестовал в суде все сделки за последние три года перед началом банкротства, вплоть до снятия денег по чекам в кассу организации.

Крайней оказалась главбух.

Когда на бухгалтерах такая ответственность, может, стоит отдать машинам часть рутинной работы?

Ошибки при налоговой проверке

Эксперты выделили пять и описали их в статье.

Вот первые два:

— Не отвечайте сразу на все требования, разберитесь сначала в их правомерности.

— Не отдавайте все документы сразу. И полностью отказываться что-либо предоставлять тоже неправильно.

Читайте остальные правила.

Про онлайн-кассы

Тема недели — поправки в 54-ФЗ.

Рассказываем подробно.

Но не забывайте, что пока ИП рано радоваться новой отсрочке.

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Ваша благодарная всем СМИ, которые рассказали о давлении на нас со стороны ФНС, редакция