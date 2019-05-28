«Ночной бухгалтер». Невеселое про бухгалтера, с которой взыскивают долги компании

Как далеко зайдет тенденция, по которой бухгалтеры становятся крайними из-за финансовых проблем своих компаний?
Желаем удачи в дальнейших судах!
Главбух, с которой взыскивают все деньги, полученные по чековой книжке, проиграла апелляцию.
В конце марта «Клерк» писал про историю: с бывшего бухгалтера АО, попавшего под банкротство, взыскивают деньги, полученные ею по чековой книжке и внесенные в кассу.
Конкурсный управляющий опротестовал в суде все сделки за последние три года перед началом банкротства, вплоть до снятия денег по чекам в кассу организации.
Крайней оказалась главбух.
Когда на бухгалтерах такая ответственность, может, стоит отдать машинам часть рутинной работы?
Ошибки при налоговой проверке
Эксперты выделили пять и описали их в статье.
Вот первые два:
— Не отвечайте сразу на все требования, разберитесь сначала в их правомерности.
— Не отдавайте все документы сразу. И полностью отказываться что-либо предоставлять тоже неправильно.
Про онлайн-кассы
Тема недели — поправки в 54-ФЗ.
Рассказываем подробно.
Но не забывайте, что пока ИП рано радоваться новой отсрочке.
За ошибки в первичке инспекторы проводят углубленную проверку
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Сезонное
— 10 вопросов дачников: ответы БТИ и Росреестра
О регистрации и строительстве дачных домов, теплиц и других объектов.
— Госучреждениям запретили закупать импортное вино.
Чай, чай еще нужно цейлонский запретить.
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