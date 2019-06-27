«Ночной бухгалтер». Контроль за НДС сильно ужесточат. И еще Депардье

О-о-очень насыщенный новостями день.

Главная новость один

Счетная палата сходила к налоговикам и сказала, что с НДС полный треш. Вот несколько итогов проверки:

1. Штраф за опоздание со сдачей деклараций по НДС хотят увеличить в несколько раз.

Налоговики, видите ли, недоштрафовали за задержки с отчетностью, отчего бюджет недополучил от 99,8 млн рублей до 166,4 млн рублей.

Счетная плата предлагает Правительству ужесточить штрафы.

2. Налоговики не знают точно, от кого надо ждать декларацию по НДС и вручную выискивают нарушителей.

Счетная палата считает, что налоговикам надо допилить свою программу (Боже, только не это!). Нужно, чтобы она автоматом показывала тех, кто должен сдавать декларацию и тех, кто этого не сделал.

3. Срок камералки по НДС хотят сдвинуть.

На практике полноценно провести камералку по НДС налоговики могут только после 25 числа, не смотря на то, что многие отчитываются рано.

Поэтому НК предлагают дополнить пунктом о том, что если декларация сдана до 25-го числа, проверять ее начнут все равно только после этой даты.

3. 6 % деклараций по НДС налоговики отказываются принимать.

Узнайте, по каким причинам.

4. Иногда налоговики слишком долго не отменяют блокировку счетов за несдачу декларации.

Ну, мы это и без СП знали. В одной московской инспекции разблокировку затянули с одного дня до 93!

А еще инспекторы не хотят добровольно платить проценты за проволочки с возвратом НДС.

5. Налоговиков завалили бумагой! Сдавать документы в ИФНС обяжут только в электронном виде.

Это касается документов, представляемых при проверках.

Вот тут фото кабинета налоговиков, заваленного бумагами, которое так поразило аудиторов Счетной палаты.

Главная новость два

В ТОРГ-12 надо будет указывать РНПТ и сдавать в ИФНС новый отчет.

Это связано с созданием национальной системы прослеживаемости товаров.

РНПТ — это регистрационный номер партии товара.

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Главная новость три

И пусть она для вас ничего не значит. Но она же бомбическая!

Налоговики заблокировали счет Жерару Депардье.

У нас тут не франции какие-нибудь.

Кстати, ЦБ выпустил новую методичку для бизнеса о том, что делать при блокировке по 115-ФЗ.

Ваша кинематографическая редакция