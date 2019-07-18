На какую пенсию могут рассчитывать ИП

Размер пенсии ИП напрямую зависит от суммы уплаченных им страховых взносов, уплаченных в ПФР. Исходя из размера взносов начисляются пенсионные баллы.
Подробно о теории формирования пенсионных прав индивидуальных предпринимателей мы писали в статье «Как считают будущую пенсию ИП и как ее увеличить».В этом материале рассмотрим порядок цифр и посчитаем выгоду от уплаты ИП добровольных взносов.
Право на пенсиюЧтобы получить право на пенсию, ИП должен:
- достичь пенсионного возраста (в 2019 году 55,5/60,5 лет, затем 60/65);
- заработать необходимый минимум пенсионных баллов (в 2019 16,2 балла, затем к 2025 году — 30);
- иметь страховой стаж, не менее минимального (в 2019 году 10 лет, затем к 2024 год — 15).
ВзносыИП платит за себя следующие страховые взносы на ОПС:
- страховые взносы в фиксированном размере (в 2019 году 29354 руб. )
- страховые взносы в размере 1% от суммы дохода, превышающего 300 тыс. рублей;
- добровольные взносы ( в 2019 году в сумме от 29779,20 до 238233,60 руб.).
Фиксированные взносыВозьмем для примера ИП, который платит только минимально установленные государством фиксированные взносы. Таких ИП в России большинство.
Чтобы накопить необходимые для выхода на пенсию в будущем 30 баллов, ИП должен осуществлять предпринимательскую деятельность и платить фиксированные взносы около 30 лет. Но даже в этом случае пенсия у него будет минимальная. В ценах 2019 года 30 баллов гарантируют пенсию в размере 7951,39 руб. (5334,19 30*87,24), что не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера. То есть, протрудившись всю жизнь в статусе ИП, выйдя на заслуженный отдых, бывший бизнесмен будет получать от государства заработанную им более чем скромную пенсию и доплату до прожиточного минимума.
Добровольные взносыЧтобы повлиять на размер своей будущей пенсии, предприниматель может уплачивать добровольный фиксированный платеж в повышенном размере.
Минимальный размер добровольных страховых взносов определяется как произведение МРОТ на начало года и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз. Максимальный размер считается из восьмикратного МРОТ.
За 2019 год минимальный взнос составляет 29779,20 руб. (11280 *22%*12).
Максимальный размер взносов за 2019 год — 238233,60 руб. (11280*22% *12*8).
В чем выгодаОтметим, что минимальный добровольный взнос добавит ИП примерно 1 балл к будущей пенсии. То есть, заплатив дополнительно около 30 тыс. рублей, в сухом остатке ИП получит прибавку к будущей пенсии около 90 руб. в месяц.
Предположим, мужчина-ИП проживет до 80 лет, то есть будет пребывать в статусе пенсионера 15 лет. Посчитаем примерную выгоду от уплаты им в молодости добровольных взносов.
За 15 лет прибавка к пенсии в ценах 2019 года составит 16200 руб. (90*12*15), а заплатил ИП 29,8 тысяч.
Кроме того, здесь есть один небольшой нюанс — ощутить эти добавленные 90 рублей бывший ИП сможет только в том случае, если его пенсия будет больше прожиточного минимума пенсионера.
Если же пенсия ИП будет маленькой, уплаченные им дополнительно 30 тыс. рублей вообще не принесут никакой прибавки, так как в любом случае он будет получать ФСД (социальную доплату до прожиточного минимума). В этом случае на дополнительные 90 рублей его пенсии уменьшится размер ФСД, то есть выгоду от некогда уплаченных добровольных взносов получит не сам ИП, а государство, которое уже несколько лет назад получило эти 30 тысяч. То есть государство получит выгоду дважды, а ИП — ни разу. Вот такая вот арифметика...
Вместе с тем отметим, что дополнительные баллы могут понадобиться ИП не только для увеличения своей будущей пенсии, но и для получения права на нее в принципе. Дело в том, что в случае недобора баллов, в 65 лет выйти на страховую пенсию ИП не сможет и ему придется ждать еще 5 лет, чтобы оформить себе социальную пенсию.
Подробно мы освещали эту тему в материале «Кому откажут в пенсии и почему».В таком случае покупка пенсионных баллов может оправдать себя и принести предпринимателю реальные дивиденды.
Подробно ситуацию с покупкой баллов ранее мы разбирали в статье «Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию».
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