На какую пенсию могут рассчитывать ИП

Размер пенсии ИП напрямую зависит от суммы уплаченных им страховых взносов, уплаченных в ПФР. Исходя из размера взносов начисляются пенсионные баллы.

Подробно о теории формирования пенсионных прав индивидуальных предпринимателей мы писали в статье «Как считают будущую пенсию ИП и как ее увеличить».

В этом материале рассмотрим порядок цифр и посчитаем выгоду от уплаты ИП добровольных взносов.

Право на пенсию

Чтобы получить право на пенсию, ИП должен:

достичь пенсионного возраста (в 2019 году 55,5/60,5 лет, затем 60/65);

заработать необходимый минимум пенсионных баллов (в 2019 16,2 балла, затем к 2025 году — 30);

иметь страховой стаж, не менее минимального (в 2019 году 10 лет, затем к 2024 год — 15).

Взносы

ИП платит за себя следующие страховые взносы на ОПС:

страховые взносы в фиксированном размере (в 2019 году 29354 руб. )

страховые взносы в размере 1% от суммы дохода, превышающего 300 тыс. рублей;

добровольные взносы ( в 2019 году в сумме от 29779,20 до 238233,60 руб.).

Фиксированные взносы

Возьмем для примера ИП, который платит только минимально установленные государством фиксированные взносы. Таких ИП в России большинство.

Чтобы накопить необходимые для выхода на пенсию в будущем 30 баллов, ИП должен осуществлять предпринимательскую деятельность и платить фиксированные взносы около 30 лет. Но даже в этом случае пенсия у него будет минимальная. В ценах 2019 года 30 баллов гарантируют пенсию в размере 7951,39 руб. (5334,19 30*87,24), что не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера. То есть, протрудившись всю жизнь в статусе ИП, выйдя на заслуженный отдых, бывший бизнесмен будет получать от государства заработанную им более чем скромную пенсию и доплату до прожиточного минимума.

Добровольные взносы

Чтобы повлиять на размер своей будущей пенсии, предприниматель может уплачивать добровольный фиксированный платеж

Минимальный размер добровольных страховых взносов определяется как произведение МРОТ на начало года и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз. Максимальный размер считается из восьмикратного МРОТ.

За 2019 год минимальный взнос составляет 29779,20 руб. (11280 *22%*12).

Максимальный размер взносов за 2019 год — 238233,60 руб. (11280*22% *12*8).

В чем выгода

Отметим, что минимальный добровольный взнос добавит ИП примерно 1 балл к будущей пенсии. То есть, заплатив дополнительно около 30 тыс. рублей, в сухом остатке ИП получит прибавку к будущей пенсии около 90 руб. в месяц.

Предположим, мужчина-ИП проживет до 80 лет, то есть будет пребывать в статусе пенсионера 15 лет. Посчитаем примерную выгоду от уплаты им в молодости добровольных взносов.

За 15 лет прибавка к пенсии в ценах 2019 года составит 16200 руб. (90*12*15), а заплатил ИП 29,8 тысяч.

Кроме того, здесь есть один небольшой нюанс — ощутить эти добавленные 90 рублей бывший ИП сможет только в том случае, если его пенсия будет больше прожиточного минимума пенсионера.

Если же пенсия ИП будет маленькой, уплаченные им дополнительно 30 тыс. рублей вообще не принесут никакой прибавки, так как в любом случае он будет получать ФСД (социальную доплату до прожиточного минимума). В этом случае на дополнительные 90 рублей его пенсии уменьшится размер ФСД, то есть выгоду от некогда уплаченных добровольных взносов получит не сам ИП, а государство, которое уже несколько лет назад получило эти 30 тысяч. То есть государство получит выгоду дважды, а ИП — ни разу. Вот такая вот арифметика...

Вместе с тем отметим, что дополнительные баллы могут понадобиться ИП не только для увеличения своей будущей пенсии, но и для получения права на нее в принципе. Дело в том, что в случае недобора баллов, в 65 лет выйти на страховую пенсию ИП не сможет и ему придется ждать еще 5 лет, чтобы оформить себе социальную пенсию.

Подробно мы освещали эту тему в материале «Кому откажут в пенсии и почему».

В таком случае покупка пенсионных баллов может оправдать себя и принести предпринимателю реальные дивиденды.

Подробно ситуацию с покупкой баллов ранее мы разбирали в статье «Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию».