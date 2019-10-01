«Ночной бухгалтер». Пожарные пойдут проверять по компаниям новые правила

Только вчера написали про рост штрафов за теневой бизнес в 100 раз. Сегодня не менее впечатляющая арифметика.
Важное
Громкая новость о запрете курения на балконе отвлекла на себя внимание (вот, кстати, финальная версия о том, можно это делать или нельзя).
А ведь появились новые правила пожарной безопасности и для компаний.
Штрафы в 200 тыс. руб. Разъяснять правила пожарной безопасности теперь нужно не только сотрудникам, но и клиентам.
Посмотрите, что и кому именно.
Эксперты говорят, что пожарных проверок станет больше.
Поразительное
Громкое дело: генеральному директору пришлось заплатить 847 млн (да, да миллионов) НДС и налога на прибыль, чтобы не попасть за решетку. Речь об известном дистрибьютере игрушек.
Очередной пост на грани фола. Жуховицкий рассказывает про решал в ФНС, ЦБ и силовиков:
«В банковской сфере решалы были жирные: действующие или бывшие сотрудники ЦБ, СК, ФСБ. Майбахи с водилами, котлы за сотку и выше, люхаревость была во всем».
Вопрос залу: что такое котлы?
Трудовое
Выплачивать выходное пособие будут по-новому. Речь про увольнении по причине ликвидации компании.
А еще спросили юриста, можно ли уволиться дистанционно. Он ответил, что «да». А вот надо ли в таком случае отрабатывать две недели?
Банковское
— Банковские выписки: печатать или не печатать. Как у вас?
— Как компании перечислить деньги по договору ГПХ и не «подорваться» на 115-ФЗ. Спойлер: сложно, но можно.
— Скоро финтех-стартап Revolut начнет работать в России. И это круто.
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