Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Пожарные пойдут проверять по компаниям новые правила

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Только вчера написали про рост штрафов за теневой бизнес в 100 раз. Сегодня не менее впечатляющая арифметика.

Важное

Громкая новость о запрете курения на балконе отвлекла на себя внимание (вот, кстати, финальная версия о том, можно это делать или нельзя).

А ведь появились новые правила пожарной безопасности и для компаний.

Штрафы в 200 тыс. руб. Разъяснять правила пожарной безопасности теперь нужно не только сотрудникам, но и клиентам.

Посмотрите, что и кому именно.

Эксперты говорят, что пожарных проверок станет больше. 

Поразительное

Громкое дело: генеральному директору пришлось заплатить 847 млн (да, да миллионов) НДС и налога на прибыль, чтобы не попасть за решетку. Речь об известном дистрибьютере игрушек.

Очередной пост на грани фола. Жуховицкий рассказывает про решал в ФНС, ЦБ и силовиков:

«В банковской сфере решалы были жирные: действующие или бывшие сотрудники ЦБ, СК, ФСБ. Майбахи с водилами, котлы за сотку и выше, люхаревость была во всем».

Вопрос залу: что такое котлы?

Трудовое

Выплачивать выходное пособие будут по-новому. Речь про увольнении по причине ликвидации компании.

А еще спросили юриста, можно ли уволиться дистанционно. Он ответил, что «да». А вот надо ли в таком случае отрабатывать две недели?

Банковское

— Банковские выписки: печатать или не печатать. Как у вас?

— Как компании перечислить деньги по договору ГПХ и не «подорваться» на 115-ФЗ. Спойлер: сложно, но можно.

— Скоро финтех-стартап Revolut начнет работать в России. И это круто.

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