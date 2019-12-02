«Ночной бухгалтер». Полная неразбериха по маркировке

Власти, ау! Где нормативка по маркировке?

Вступила в силу обязательная маркировка духов, шин и одежды

С 1 декабря расширен список товаров, которые подлежат обязательной маркировке.

Теперь обязательная маркировка введена для духов и туалетной воды, шин и покрышек, фотокамер и фотовспышек, постельного белья, а также некоторых видов одежды: пальто, куртки, ветровки, изделия из кожи и т.п.

Но важных постановлений Правительства до сих пор нет.

Зная, как у нас работают чиновники, надо быть готовыми к тому, что они намалюют документы задним число. Плавали — знаем.

Ну, и понятно, что бизнес волнуется по поводу сроков маркировки одежды.

Люди элементарно путаются в сроках и не понимают, как конкретно должна измениться их работа.

Следите за нашей рубрикой по маркировке. Там размещаем инструкции.

Обзорчики

По понедельникам традиционно пилим обзоры за прошедшую неделю.

Все интересные и один короче другого.

Обзор про все. «Крестовый поход против обнала. Новые проблемы ИП. Отмена детского пособия».

Обзор только по новостям. «7 (и еще 14) важных новостей для бухгалтера».

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