7 (и еще 14) важных новостей для бухгалтера

Давайте сразу о неприятном? Налоги имущественные заплатили? Срок вышел. Бегите скорее, пока пени не начислили. А еще, конечно, не начинайте новую неделю пока не прочтете обзор новостей за прошлую. Вот, что вы могли пропустить.

Не отвлекайте меня от важного

Не будем. Тут вся соль недели.

Широко дискутировали

Валерьяночки сначала примите.

Хоррор недели

Вы говорите, говорите, вас так приятно послушать

Все эти цифры по самозанятым, которыми так гордятся в Минфине и ФНС… ну такое. Выяснилось, просто бюджетников заставляют в системе регистрироваться

Новости про плюшки для ИП, с ними знаете, как сложно. Вроде и сама не веришь в их счастливую судьбу, а вроде и людей обнадежить хочется. Малыши, за дозой эндорфинов шагом марш.

А, вот еще про ИП, которого ИФНС пришлось освободить от налогов. В новости мало обнадеживающего, скорее драма, но если любопытно.

А тут про ИП вообще мрак. Эту новость надо было в блок выше вставлять. Но если вы человек бесстрашный… я вас предупредила.

Противоядие от вредного инспектора