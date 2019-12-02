7 (и еще 14) важных новостей для бухгалтера

Давайте сразу о неприятном? Налоги имущественные заплатили? Срок вышел. Бегите скорее, пока пени не начислили. А еще, конечно, не начинайте новую неделю пока не прочтете обзор новостей за прошлую. Вот, что вы могли пропустить.
Не отвлекайте меня от важногоНе будем. Тут вся соль недели.
- Путин отменил пособие на детей в 50 рублей. Но некоторым еще рано махать выплате платочком.
- Для ЕНВД опять вводят новые коэффициенты
- Больничные и декретные считать по-новому
- Новые сроки сдачи отчетов по НДФЛ
- Зарплатный аванс и НДФЛ: проблемы бухгалтеров и лайфхаки
- Учетная политика на 2020 год
- Кому продлят пониженные взносы
Широко дискутировалиВалерьяночки сначала примите.
- ИП уговаривают отказываться от бухгалтеров в пользу роботов-программ
- Директор-учредитель не работает по трудовому договору. А зачем тогда сдавать СЗВ-М?
- Директор пишет заявление самому себе. Доктор, это лечится?
Хоррор недели
- Неплательщиков налогов грозятся увольнять с работы (и, кажется, они сами не слышат, что несут).
- ФНС и Роструд идут на новые проверки
- ФСС не умеет считать пособия: ошибаются и требуют вернуть деньги назад
- Новые блокировки по 115-ФЗ
- Актион сливает базы
- Оскорбительная реклама продуктов 1С
Вы говорите, говорите, вас так приятно послушатьВсе эти цифры по самозанятым, которыми так гордятся в Минфине и ФНС… ну такое. Выяснилось, просто бюджетников заставляют в системе регистрироваться.
Новости про плюшки для ИП, с ними знаете, как сложно. Вроде и сама не веришь в их счастливую судьбу, а вроде и людей обнадежить хочется. Малыши, за дозой эндорфинов шагом марш.
А, вот еще про ИП, которого ИФНС пришлось освободить от налогов. В новости мало обнадеживающего, скорее драма, но если любопытно.
А тут про ИП вообще мрак. Эту новость надо было в блок выше вставлять. Но если вы человек бесстрашный… я вас предупредила.