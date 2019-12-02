Крестовый поход против обнала. Новые проблемы ИП. Отмена детского пособия. Неделя на «Клерке»

Пособие на детей отменили: но кто-то этому даже рад. Предпринимателей принудительно будут ликвидировать. ФНС с Рострудом пойдут на новые проверки компаний. С обналом через розницу будут жестко бороться. Главное за неделю на «Клерке».
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1. Путин отменил пособие на детей.
2. В налоговой затеяли большую чистку ЕГРИП. Кому бояться и что делать?
3. ФНС уговорила Роструд на новые проверки работодателей.
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2. ИП уговаривают отказываться от бухгалтеров в пользу роботов-программ.
3. Бюджетников заставляют регистрироваться самозанятыми.
Новость-разрыв
«Да ты достал, я сам заполню». Налоговики выпустили видео, как общаться с клиентами в зале и на допросе.
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Темы недели
1. Главный бухгалтер меньше рискует, если... Правила защиты от субсидиарки.
Все, что нажито непосильным трудом, можно потерять и после увольнения, если тебя привлекли к субсидиарной ответственности. Это следует из свежей судебной практики, но из нее же следует, что взыскания угрожают не всем. И от них можно защититься.
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1. Придумали способ защиты ипотечников с серой зарплатой.
2. Всех кошек и собак поставят на учет.
3. Рекламу лекарств запретят, чтобы вы не занимались самолечением.
«Ночной бухгалтер»
За 25 ноября: Налог для малого бизнеса решили снизить;
За 26 ноября: ИП убеждают, что 80 % времени бухгалтеры вбивают данные в 1С;
За 27 ноября: Малому бизнесу хотят сильно снизить налоги;
За 28 ноября: Лучшая новость, какая только может быть к Новому году;
За 29 ноября: ЦБ ужесточит расчеты безналом, потому что боится.
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Проверьте, имеете ли вы право на налоговый вычет
На пообсуждать
1. Где бухгалтеру найти клиентов?
2. ООО «Тыдыщенгоу, плефагоу и кони» и другие фирмы с креативным названием.
3. Дорого нам обходится любовь Орешкина к футболу.