Крестовый поход против обнала. Новые проблемы ИП. Отмена детского пособия. Неделя на «Клерке»

Пособие на детей отменили: но кто-то этому даже рад. Предпринимателей принудительно будут ликвидировать. ФНС с Рострудом пойдут на новые проверки компаний. С обналом через розницу будут жестко бороться. Главное за неделю на «Клерке».

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Новость-разрыв

«Да ты достал, я сам заполню». Налоговики выпустили видео, как общаться с клиентами в зале и на допросе.

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Темы недели

Все, что нажито непосильным трудом, можно потерять и после увольнения, если тебя привлекли к субсидиарной ответственности. Это следует из свежей судебной практики, но из нее же следует, что взыскания угрожают не всем. И от них можно защититься.

Борьба за обеление бизнеса продолжается. Стройку трясут, к клинингу подобрались, ломбарды и ювелирка уже почти ругательные слова. ЦБ обещало, что после того, как разберется с банковскими площадками по продаже налички, доберется и до розницы.

В 2020 году ИП на ОСНО заплатят налог пять раз.

Дзен для бухгалтеров

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1. Придумали способ защиты ипотечников с серой зарплатой.

2. Всех кошек и собак поставят на учет.

3. Рекламу лекарств запретят, чтобы вы не занимались самолечением.

«Ночной бухгалтер»

За 25 ноября: Налог для малого бизнеса решили снизить;

За 26 ноября: ИП убеждают, что 80 % времени бухгалтеры вбивают данные в 1С;

За 27 ноября: Малому бизнесу хотят сильно снизить налоги;

За 28 ноября: Лучшая новость, какая только может быть к Новому году;

За 29 ноября: ЦБ ужесточит расчеты безналом, потому что боится.

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На пообсуждать

1. Где бухгалтеру найти клиентов?

2. ООО «Тыдыщенгоу, плефагоу и кони» и другие фирмы с креативным названием.

3. Дорого нам обходится любовь Орешкина к футболу.