Налоговый обзор №3. Зарплата: что нового

В этом материале подведем итоги 2019-го в части изменений, которые коснулись заработной платы.

Напомним, мы уже выпустили новогодние обзоры про сбой в ФНС и детские пособия.

Что входит в МРОТ

Конституционный суд в Постановлении № 17-П/2019 указал , что каждому работнику в равной мере должны быть обеспеченызарплата в размере не ниже МРОТ,повышенная оплата в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.

Таким образом, доплата за сверхурочную работу, работу в ночное время и т.д. должна начисляться сверх МРОТ.

Выходное пособие

Конституционный Суд РФ в Постановлении № 45-П от 19.12.2018 признал часть первую статьи 178 ТК не соответствующей Конституции и предписал изменить ее так, чтобы обеспечить сохранение среднего заработка на период трудоустройства наравне с другими уволенными в связи с ликвидацией организации работниками тем из них,организации-работодателя.

В этой связи были разработаны законопроекты, которые вносят поправки в ТК и закон о госрегистрации юрлиц.

В конце сентября 2019 они были приняты в первом чтении.

Средняя зарплата

В Постановлении Конституционного суда № 34-П от 13.11.2019 разбиралась ситуация с расчетом средней зарплаты на основании Положения, утвержденного Постановлением Правительства № 922 от

Дело в том, что при расчете среднего заработка, например, для выходных пособий, высчитывается средний дневной заработок и умножается на количество рабочих ней.

Между тем, например, в январе рабочих дней очень мало и выходное пособие за январь получается меньше обычного.

КС, рассматривая жалобу уволенной гражданки, заявил, что независимо от способа подсчета среднего месячного заработка и даты увольнения оно не должно быть меньше зарплаты.

Зарплата окладников не зависит от того, сколько праздничных дней в календарном месяцев. Следовательно, и увольняемых граждан нельзя ставить в худшее положение, по сравнению с теми, кто продолжает работать.

Кадровикам и бухгалтерам стоит учитывать данное решение Конституционного суда в своей работе.

Зарплатное рабство

Федеральным законом от 26.07.2019 № 221-ФЗ устанавливается административная ответственность за воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на замену кредитной организации, в которую должна быть переведена его зарплата.

Кроме того, увеличен срок, в течение которого работник обязан сообщить работодателю о таком изменении.

Теперь работник обязан в письменной форме сообщить работодателю об изменении реквизитов для перевода зарплаты не позднее чем за 15 календарных дней до дня ее выплаты.

Взыскание зарплатных долгов

Принят ряд законов, упрощающих для граждан возможность взыскания зарплатных долгов во внесудебном порядке.

Закон наделяет государственных инспекторов труда правом "принимать решение о принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.

Снова про МРОТ

На тему состава МРОТ недавно вышло Постановление Конституционного суда № 40-П/2019 от 16.12.2019.

В нем говорится, что доплата за совмещение должностей не должна включаться внутрь МРОТ. То есть сначала должна быть произведена доплата до МРОТ (если оклад маленький), а уже потом производиться доплата за совмещение.

Напомним, ранее КС указывал, что сверх МРОТ также должны начисляться следующие доплаты:

за работу в ночное время;

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;

за сверхурочную работу.

Кстати, с 2020 года МРОТ увеличится на 850 рублей и составит 12 130 рублей.