Доплата за работу по ночам и в выходные не должна быть внутри МРОТ. Так решил КС

Состав заработной платы «внутри МРОТ» рассмотрел Конституционный суд.
ПредысторияВ Конституционный суд обратился сторож коммерческой фирмы из Иркутской области. Мужчина уверен, что ему неправильно начисляли зарплату.
Его оклад был 4268 руб. Также начислялись районный коэффициент и процентная надбавка за работу в приравненных к районам Крайнего Севера местностях, а также иные надбавки и доплаты, предусмотренные локальными нормативными актами работодателя.
Оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни производилась в повышенном размере исходя из установленного оклада.
Так как оклад был установлен в размере ниже размера МЗП в Иркутской области, расчет оплаты труда осуществлялся исходя из того, что размер зарплаты с учетом оклада и всех выплат, включая оплату сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, должен составлять не менее МЗП (начисление районного коэффициента и процентной надбавки производилось на всю сумму заработной платы). Полагая, что действия работодателя по начислению зарплаты нарушают его права, мужчина обратился в суд.
СудыСуд первой инстанции частично удовлетворил требования работника. Суд счел, что за основу оплаты труда в 2017 году следует принять размер МЗП, установленный Региональным соглашением в Иркутской области (12 652 рубля), а в январе 2018 года в связи с расторжением названного соглашения — МРОТ (9 489 рублей), исходя из которого необходимо исчислять оплату фактически отработанного времени согласно графику дежурств, после чего к полученной сумме следует прибавить сумму оплаты в повышенном размере сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни (в те месяцы, когда она производилась) и начислить районный коэффициент и процентную надбавку.
В апелляции решение суда первой инстанции было изменено, сумма, подлежащая взысканию в пользу работника, уменьшена.
При этом суд исходил из того, что зарплата работника, включающая все компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, а также повышенную оплату труда в условиях, отклоняющихся от нормальных, должна быть не менее МРОТ или МЗП, после чего на нее начисляются районный коэффициент и процентная надбавка.
Нормы ТКСогласно статье 129 ТК заработной платой признаются вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Статья 133 ТК предусматривает, что месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ.
В силу статьи 133.1 ТК региональным соглашением может устанавливаться размер минимальной заработной платы (МЗП) в субъекте РФ.
КСРаботник обратился в Конституционный суд, возмутившись тем, что вышеназванные нормы ТК позволяют работодателю устанавливать работнику зарплату, размер которой с учетом включения в ее состав компенсационной выплаты за работу во вредных условиях труда, оплаты сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни не превышает МРОТ, что нарушает его право на повышенный размер оплаты труда в условиях, отклоняющихся от нормальных.
Суд указал, что каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены как зарплата в размере не ниже МРОТ, так и повышенная оплата в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.В противном случае месячная заработная плата работников, привлеченных к выполнению работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, не отличалась бы от оплаты труда лиц, работающих в обычных условиях, т.е. работники, выполнявшие сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходной или нерабочий праздничный день (т.е. в условиях, отклоняющихся от нормальных), оказывались бы в таком же положении, как и те, кто выполнял аналогичную работу в рамках установленной продолжительности рабочего дня (смены), в дневное время, в будний день.
Это приводило бы к несоразмерному ограничению трудовых прав работников, привлеченных к выполнению работы в условиях, отклоняющихся от нормальных.
Суд пришел к выводу, что взаимосвязанные положения статьи 129, частей первой и третьей статьи 133 и частей первой — четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 ТК по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования не предполагают включения в состав заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающей МРОТ, повышенной оплаты сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.
Выявленный в Постановлении № 17-П/2019 конституционно-правовой смысл взаимосвязанных положений вышеназванных статей ТК является общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике.
Решения по делу гражданина подлежат пересмотру.
Таким образом, доплата за сверхурочную работу, работу в ночное время и т.д. должна начисляться сверх МРОТ.