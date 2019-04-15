Доплата за работу по ночам и в выходные не должна быть внутри МРОТ. Так решил КС

Состав заработной платы «внутри МРОТ» рассмотрел Конституционный суд.

Предыстория

В Конституционный суд обратился сторож коммерческой фирмы из Иркутской области. Мужчина уверен, что ему неправильно начисляли зарплату.

Его оклад был 4268 руб. Также начислялись районный коэффициент и процентная надбавка за работу в приравненных к районам Крайнего Севера местностях, а также иные надбавки и доплаты, предусмотренные локальными нормативными актами работодателя.

Оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни производилась в повышенном размере исходя из установленного оклада.

Так как оклад был установлен в размере ниже размера МЗП в Иркутской области, расчет оплаты труда осуществлялся исходя из того, что размер зарплаты с учетом оклада и всех выплат, включая оплату сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, должен составлять не менее МЗП (начисление районного коэффициента и процентной надбавки производилось на всю сумму заработной платы). Полагая, что действия работодателя по начислению зарплаты нарушают его права, мужчина обратился в суд.

Суды

Суд первой инстанции частично удовлетворил требования работника. Суд счел, что за основу оплаты труда в 2017 году следует принять размер МЗП, установленный Региональным соглашением в Иркутской области (12 652 рубля), а в январе 2018 года в связи с расторжением названного соглашения — МРОТ (9 489 рублей), исходя из которого необходимо исчислять оплату фактически отработанного времени согласно графику дежурств,к полученной сумме следуетсумму оплаты в повышенном размере сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни (в те месяцы, когда она производилась) и начислить районный коэффициент и процентную надбавку.

В апелляции решение суда первой инстанции было изменено, сумма, подлежащая взысканию в пользу работника, уменьшена.

При этом суд исходил из того, что зарплата работника, включающая все компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, а также повышенную оплату труда в условиях, отклоняющихся от нормальных, должна быть не менее МРОТ или МЗП, после чего на нее начисляются районный коэффициент и процентная надбавка.

Нормы ТК

Согласнозаработной платой признаются вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Статья 133 ТК предусматривает, что месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ.

В силу статьи 133.1 ТК региональным соглашением может устанавливаться размер минимальной заработной платы (МЗП) в субъекте РФ.

КС

Работник обратился в Конституционный суд, возмутившись тем, что вышеназванные нормы ТК позволяют работодателю устанавливать работнику зарплату, размер которойза работу во вредных условиях труда, оплаты сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни не превышает МРОТ, что

Суд указал, что каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены как зарплата в размере не ниже МРОТ, так и повышенная оплата в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.

В противном случае месячная заработная плата работников, привлеченных к выполнению работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, не отличалась бы от оплаты труда лиц, работающих в обычных условиях, т.е. работники, выполнявшие сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходной или нерабочий праздничный день (т.е. в условиях, отклоняющихся от нормальных), оказывались бы в таком же положении, как и те, кто выполнял аналогичную работу в рамках установленной продолжительности рабочего дня (смены), в дневное время, в будний день.

Это приводило бы к несоразмерному ограничению трудовых прав работников, привлеченных к выполнению работы в условиях, отклоняющихся от нормальных.

Суд пришел к выводу, что взаимосвязанные положения статьи 129, частей первой и третьей статьи 133 и частей первой — четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 ТК по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования не предполагают включения в состав заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающей МРОТ, повышенной оплаты сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.

Выявленный в Постановлении № 17-П/2019 конституционно-правовой смысл взаимосвязанных положений вышеназванных статей ТК является общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике.

Решения по делу гражданина подлежат пересмотру.

Таким образом, доплата за сверхурочную работу, работу в ночное время и т.д. должна начисляться сверх МРОТ.