«Ночной бухгалтер». Госдума снизила страховые взносы до 15%. И ввела контроль за вашими вкладами

Накануне Дня дурака – день шальных процентов: по страховым взносам тариф упал, на вклады вырос.

Второпях

Сегодня в экстренном порядке депутаты в итоговом чтении приняли множество налоговых поправок.

Из приятного: снижение страховых взносов для МСП до 15 % и отсрочка по налогам и отчетности. Из неприятного: появится налог в 13 % на депозиты.

Вокруг расчета было много шума. Приводим пример, согласно формулировкам из принятого закона.

Платить придется по доходам, полученным в 2021 году. Причем банки сами перешлют информацию налоговикам, а те сами посчитают, сколько точно вам нужно отдать государству.

Другими словами: контроль над сбережениями граждан – done.

А еще с 1 апреля действует новое правило расчета больничных. Выгодно изменился и расчет налога для компаний, которые перешли с ЕНВД на УСН с объектом «доходы минус расходы».

Посягнули на святое

Любовь любовью, а режим изоляции сам уже распространяется как вирус. Из последних новостей на тему коронавируса: Минюст добивается, чтобы все свадьбы и разводы, запланированные на весну, пары отложили. Ну ладно, брак, можно и потерпеть, но развод отложить, это, уж извините, ни в какие ворота :)

Расстройство планов

Вы: хочу воспользоваться отсрочкой по налогам и взносам…

«Клерк»: непросто и даже опасно.

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