«Ночной бухгалтер». Самозанятость защищает от налоговиков. За отпуск в России будут давать деньги

«… хранит его (человека – примеч. ред.) от наших контрольных органов, которые будут проверять, если он не исполнил то, что по закону полагается».

Твоя моя не понимать

Выше цитата премьера о режиме самозанятости, который при минимальной ставке в 4 %, по словам главы правительства, все-таки не является налоговой нагрузкой. Читали, перечитывали, так и не поняли, освободят самозанятых от проверок или нет. Есть версия, что как обычно: нет.

От нас: Как стать самозанятым и работать официально в любом регионе страны.

Вообще же Мишустин сегодня выступал в Госдуме с отчетом. Узнали много нового:

Бухгалтерская рутина

Запрашивают большой объем документов вне рамок налоговых проверок по контрагенту. Но почему отписаться или игнорировать не получится?

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Мечтайте

Госдума призвала поддержать деньгами всех субъектов МСП. А не только пострадавших.

Дальше пребывать в приятном шоке или улыбнуться – красиво поют перед отпуском?

Ваша тоже на пороге отпуска редакция