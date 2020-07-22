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«Ночной бухгалтер». Самозанятость защищает от налоговиков. За отпуск в России будут давать деньги

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

«… хранит его (человека – примеч. ред.) от наших контрольных органов, которые будут проверять, если он не исполнил то, что по закону полагается».

Твоя моя не понимать

Выше цитата премьера о режиме самозанятости, который при минимальной ставке в 4 %, по словам главы правительства, все-таки не является налоговой нагрузкой. Читали, перечитывали, так и не поняли, освободят самозанятых от проверок или нет. Есть версия, что как обычно: нет. 

От нас: Как стать самозанятым и работать официально в любом регионе страны

Вообще же Мишустин сегодня выступал в Госдуме с отчетом. Узнали много нового:

  1. Повышение качества жизни каждого человека – приоритет власти
  2. Бизнес и дальше будут проверять дистанционно
  3. Нам компенсируют расходы на отпуск, который мы проведем внутри родных границ
  4. Проект о дистанционной и удаленной работе будут принимать без задержек.

Бухгалтерская рутина 

Запрашивают большой объем документов вне рамок налоговых проверок по контрагенту. Но почему отписаться или игнорировать не получится?

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Мечтайте 

Госдума призвала поддержать деньгами всех субъектов МСП. А не только пострадавших.

Дальше пребывать в приятном шоке или улыбнуться – красиво поют перед отпуском?

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