«Ночной бухгалтер». Самозанятость защищает от налоговиков. За отпуск в России будут давать деньги

«… хранит его (человека – примеч. ред.) от наших контрольных органов, которые будут проверять, если он не исполнил то, что по закону полагается».
Твоя моя не понимать
Выше цитата премьера о режиме самозанятости, который при минимальной ставке в 4 %, по словам главы правительства, все-таки не является налоговой нагрузкой. Читали, перечитывали, так и не поняли, освободят самозанятых от проверок или нет. Есть версия, что как обычно: нет.
От нас: Как стать самозанятым и работать официально в любом регионе страны.
Вообще же Мишустин сегодня выступал в Госдуме с отчетом. Узнали много нового:
- Повышение качества жизни каждого человека – приоритет власти;
- Бизнес и дальше будут проверять дистанционно;
- Нам компенсируют расходы на отпуск, который мы проведем внутри родных границ;
- Проект о дистанционной и удаленной работе будут принимать без задержек.
Бухгалтерская рутина
Запрашивают большой объем документов вне рамок налоговых проверок по контрагенту. Но почему отписаться или игнорировать не получится?
- Подработка для бухгалтера. Сколько брать денег?
- Вправе ли контрагент требовать вместо УПД счет-фактуру?
- Изменения в правилах выплаты работникам. С 13 августа!
28 июля приходите на вебинар «Налоговая политика в период и после COVID-19».Узнаете про:
- новые угрозы для налогоплательщиков;
- изменения в налоговом администрировании с 2020 года;Также в программе:
- Цифровизация налоговой системы: на что обратить внимание?
- Новая правовая и налоговая реальность, новое налоговое законодательство, новые подходы и перспективы;
- Налоговые итоги I полугодия 2020 года и основные направления налоговой политики: тенденции и перспективы.Участие бесплатное. Забронируйте его прямо сейчас.
Мечтайте
Госдума призвала поддержать деньгами всех субъектов МСП. А не только пострадавших.
Дальше пребывать в приятном шоке или улыбнуться – красиво поют перед отпуском?
Ваша тоже на пороге отпуска редакция