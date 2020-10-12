«Ночной бухгалтер». Как бухгалтеры сдавали новый отчет на удаленных работников

Вы подали или не подали?
Отчетное дня
Если на прошлой неделе мы дружно выясняли, на каких сотрудников нужно подавать отчет (один директор чего стоил), то теперь новая проблема – как его сдать.
Собрали распространенные ошибки, из-за которых отчет не проходит.
И нашли максимально подробную историю успешной отправки.
А еще будет новый обязательный отчет для статистики.
До 31 декабря работникам надо подать письменное заявление работодателю о ведении трудовой книжки в электронном виде. Какие есть варианты? Все про электронные трудовые книжки в новом онлайн-курсе.
Смешное дня
В налоговых ввели ограничение для сотрудников на использование туалетной бумаги.
Мы в недоумении. Появились доказательства, что они реально изучают копии, которые вы им ящиками сдаете в ответ на требования. А лучше бы пустили на благородное дело, точнее, спустили в унитаз.
Полезное дня
110 бухгалтерских семинаров (в записи и по крутым темам) «Клерк» и «Что делать Консалт» запускают совместный проект. Опубликовали все темы списком, ищите по своим интересам.
Законодательное дня
- Про новый проект о сохранении ЕНВД
- Про повторную субсидию для МСП на выплату зарплаты
- Про драку за идею по индексации пенсий работающим пенсионерам
Контур.Школа приглашает на вебинар бухгалтеров-практиков некоммерческих организаций
Вы узнаете, что изменилось в работе:
- новые повышенные требования для ведения предпринимательской деятельности;
- новые формы отчетности;
- изменения в ПБУ.
Расскажем, как решать проблемы уплаты НДС в рамках уставной и предпринимательской деятельности, а также про особенности заполнения декларации по налогу на прибыль и НДС.
Штрафное дня
1 октября заработали поправки. Для кое-кого истек мораторий на привлечение к ответственности за неприменение ККТ. Но есть нюансы.
Ваша редакция дня