«Ночной бухгалтер». Собянин пообещал проверки удаленных сотрудников. Изменится заполнение платежек

Столичный градоначальник предупредил бизнес, что проверки масочного режима и удаленной работы сотрудников — не разовая мера, а новая реальность, в которой предстоит жить бизнесу.
Дивный новый мир
Ждите еще больше проверок. До окончания пандемии бизнес под прицельным контролем на соблюдение масочного режима. Сегодня будут проверять, все ли московские работодатели отчитались о переведенных на удаленку сотрудниках. А со среды пойдут по офисам считать клерков.
А потом вполне возможно обяжут непродовольственные магазины впускать посетителей по QR-коду.
Второго локдауна по мнению Собянина экономика не выдержит. Зато бизнес должен терпеть вот это вот все.
Хау ю доинг?
Тут иностранцев спросили, каково им бизнес у нас вести. Они пожаловались на слишком частые изменения законодательства и до кучи…. В этом месте мы расскажем, что с 2021 года изменятся правила заполнения платежек на налоги.
А еще на следующий год уже известна предельная база по взносам.
Как она повлияет на вашу будущую пенсию: примеры расчета.
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Бухучетное
Бухучет основных средств будет вестись по новым правилам. Утвержден новый ФСБУ. А чтобы уберечь компании от экономических санкций, на подходе изменения в четыре ПБУ.
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Горящее
Дела горят! Что нужно успеть сделать предпринимателям и бухгалтеру до конца месяца.
Так тушите! Новые правила противопожарного режима в РФ.
Ваша пламенная редакция