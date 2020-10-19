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«Ночной бухгалтер». Собянин пообещал проверки удаленных сотрудников. Изменится заполнение платежек

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Столичный градоначальник предупредил бизнес, что проверки масочного режима и удаленной работы сотрудников — не разовая мера, а новая реальность, в которой предстоит жить бизнесу.

Дивный новый мир

Ждите еще больше проверок. До окончания пандемии бизнес под прицельным контролем на соблюдение масочного режима. Сегодня будут проверять, все ли московские работодатели отчитались о переведенных на удаленку сотрудниках. А со среды пойдут по офисам считать клерков.
 
 
Второго локдауна по мнению Собянина экономика не выдержит. Зато бизнес должен терпеть вот это вот все.
 

Хау ю доинг?

Тут иностранцев спросили, каково им бизнес у нас вести. Они пожаловались  на слишком частые изменения законодательства и до кучи…. В этом месте мы расскажем, что с 2021 года изменятся правила заполнения платежек на налоги.
 
Как она повлияет на вашу будущую пенсию: примеры расчета.
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Бухучетное

Бухучет основных средств будет вестись по новым правилам. Утвержден новый ФСБУ. А чтобы уберечь компании от экономических санкций, на подходе изменения в четыре ПБУ
 
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