«Ночной бухгалтер». Собянин пообещал проверки удаленных сотрудников. Изменится заполнение платежек

Столичный градоначальник предупредил бизнес, что проверки масочного режима и удаленной работы сотрудников — не разовая мера, а новая реальность, в которой предстоит жить бизнесу.

Дивный новый мир

Второго локдауна по мнению Собянина экономика не выдержит. Зато бизнес должен терпеть вот это вот все.

Хау ю доинг?

Как она повлияет на вашу будущую пенсию: примеры расчета

Какие статьи УК могут грозить бухгалтеру даже в белой компании?

могут грозить бухгалтеру даже в белой компании? Как эволюционировал Бумажный НДС?

Зачем из России выводят деньги и через какие инструменты? Читайте об этом в журнале команды НДС Минус. Хотите получать практические знания по налогам и бухучету? 🔗 Велком в блог ребят из НДС Минус: https://clc.am/ndsminus_blog

Бухучетное

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