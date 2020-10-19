Столичные магазины, рестораны и салоны красоты могут перевести на вход посетителей по QR-коду

В Москве на систему входа по QR-коду могут перевести непродовольственные магазины, рестораны, салоны красоты.

Об этом заявил глава департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексей Немерюк в интервью, опубликованном в инстаграме ресторатора Дмитрия Левицкого.

«Если система чекинов хорошо будет воспринята сообществом, москвичами, гостями столицы, мы выйдем на некий стабильный уровень количества выявленных заболевших, количества госпитализаций, и мы в спокойном режиме пройдем. Но это надо опробовать. Если система заработает, то возможно, что и другие отрасли присоединятся к ней — те же салоны красоты, магазины непродовольственные, либо рестораторы, — сказал Немерюк. — На мой взгляд, это некая альтернатива полному закрытию».

С сегодняшнего дня в столичные ночные клубы можно будет попасть только по QR-коду.