«Ночной бухгалтер». Налоговую уголовку для «физиков» ужесточат

Читать новости будет значительно легче, если просто не искать логику. Казалось бы, пандемия еще не ушла и люди еще не оправились от экономических потерь. Но вместо метода кнута и пряника власти снова выбирают метод только кнута.

Надзирать и наказывать

Спикер дня сегодня — зампред СКР генерал-полковник юстиции Елена Леоненко. В интервью «Известиям» она сообщила, что Следственный комитет выступает за уравнение срока давности для ИП и юрлиц за уклонение от уплаты налогов. А еще за то, чтобы убрать 60 дней на возмещение ущерба после выставления требования налоговиками.

Если вы не совсем поняли последствия, то вот вам комментарий юриста.

Инициатива СК на данный момент — для экономики и для бизнеса весьма преждевременный шаг. Предприниматели еще не оправились от пандемии и ограничительных мер. Со всех сторон мы слышим, что меры господдержки малого бизнеса недостаточно эффективны, происходят постоянные проверки, проблемы с налоговой и плюс еще эта инициатива. Все это вызывает упадочное настроение и мысли, что лучше закрыть свой бизнес, чем попытаться его отстоять. В целом, в инициативе СК есть смысл. Но самое главное при налоговых преступлениях — не посадить предпринимателя, а дать ему возможность реабилитироваться, выйти из ситуации. А именно в данной инициативе все звучит так, как будто если налоговая решила, что это преступление, значит так и есть, то есть без суда и следствия, а дальше автоматически возбуждается уголовное дело. Светлана Петропольская, сооснователь и заместитель генерального директора юридической компании URVISTA

Спецрежимное

Важно! ФНС разрешила бывшим вмененщикам переходить на УСН до 1 февраля 2021 года. У вас есть все шансы успеть.

Ассорти других новостей по следам ушедшего ЕНВД (и не только):

21 января состоится онлайн-семинар по внешнеэкономической деятельности с участием экспертов Торгово-промышленной палаты РТ и Ак Барс Банка. Участники обсудят актуальные вопросы внешнеторгового контракта. Начало семинара в 11.00. Спикерами мероприятия выступят советник по внешнеторговому и международному частному праву ТПП РТ Олег Еливанов и эксперт ВЭД Ак Барс Банка Марина Арсланова. Обсудим частые ошибки внешнеторгового контракта и их последствия, рассмотрим юридические тонкости при составлении контрактов и поделимся практическими кейсами и рекомендациями. Регистрация участников по ссылке

Истории

Вышла новая серия про вашу любимицу: Берта Сергеевна и Новый Год: праздник закончился, а бухгалтеру еще подарки в учете оформлять.

Рассказываем, как изменилось налогообложение передачи имущественных прав между родственными организациями.

А если вы вдруг задумались о теме финансовой свободы, то вот вам пища для размышления.

Волшебные таблетки

Мы почти уверены, что вебинары могут стать такими таблетками в трудную минуту (конечно, когда они от настоящих профессионалов своего дела).

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Ваша не унывающая редакция