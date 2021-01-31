Всё, опоздали? Чем нельзя торговать без маркировки в 2021 году и что делать с остатками товара — бесплатный вебинар

На вебинаре расскажем, как успеть промаркировать остатки товаров до 1 февраля — это последний шанс, потом такой возможности не будет. На примерах покажем способы маркировки, ответим на самые волнующие вопросы и подскажем варианты экономии.

В конце 2020 года мы напоминали об обязательной маркировке товаров легпрома — белья, одежды, текстиля и вот дедлайн пройден. Для тех, кто не успел или пропустил, мы организуем бесплатный вебинар, в котором примут участие представители МоегоСклада, Честного ЗНАКа и компании Такском.

В программе:

Маркировка остатков и новых товаров на примере одежды и белья;

Необходимое оборудование — что нужно для маркировки товаров;

Маркировка одежды для интернет-магазина (подробно);

Маркировка белья: комплекты и наборы;

МойСклад — бесплатное решение для работы с маркированной одеждой и текстилем;

Бесплатный документооборот — ЭДО Лайт;

Как настроить ЭДО, роуминг;

Операции с маркированной продукцией — отгрузка, возврат и т.д.;

Интеграция Такском и сервиса МойСклад и многое другое.