Одной рукой общепит хлещут кнутом (проверки и штрафы за отсутствие ККТ), а второй власти вдруг решили кинуть пряник. Правда, пока еще это неточно: власти Москвы хотят, а что хочет Минфин — неизвестно.
Шеф, у нас идея
Власти Москвы обратились к правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, Минэкономразвития поддержало это предложение.
А вот реакцию Минфина предсказать несложно: совсем недавно замминистра финансов говорил, что существенного снижения налогов в России не будет. Даже при повышении доходов бюджета.
Между тем только в центре Москвы за прошлый год закрылось 208 заведений общепита. Представляете, что творится в регионах?
Про НДФЛ
Минфин объяснил, что:
- вклад не облагается НДФЛ, но проценты по нему облагаются с 2021 года;
- для расчета НДФЛ от продажи подаренной квартиры можно учитывать расходы дарителя.
Пришла пора адаптироваться и к трансформации бухгалтерского законодательства! С 1 января 2021 г. «старые-добрые» ПБУ 5/01 по учету запасов утратило силу, а на смену ему пришел ФСБУ 5/2019. Начало года — самое подходящее время для изучения изменений. Поэтому аудиторская компания «Камертон» проводит бесплатный вебинар.
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Социальное
Пока это только законопроект, но работникам, ухаживающим за инвалидом 1 группы, могут дать право на отпуск без содержания.
Радостное от Пенсионного фонда: те, кто по старым правилам мог уйти на пенсию в этом году, оформят ее только в 2024 году.
Некоторым родителям детей до 14 лет хотят дать право на отказ от ночных смен, сверхурочки и командировок — еще один законопроект.
О фильтрах
Информационный шум — вполне реальная проблема нашего времени, с которой бухгалтер вынужден сталкиваться каждый день, бороздя просторы интернета в поисках очередных законодательных новшеств. Рассказываем, как разгрузить голову и навести порядок в источниках информации — прямо сейчас.
Постскриптум
В закладки на вашем браузере: перечень случаев, когда нужен обязательный аудит за 2020 год.
И самое важное, что вы точно не должны пропустить: опять бесплатные вебинары на Клерке!
На этот раз поговорим с экспертом про разрывы по НДС и защиту компании, если они мнимые.
А еще про самые важные моменты по маркировке товаров в этом году.
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Ваша неужели пятница редакция