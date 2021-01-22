Одной рукой общепит хлещут кнутом (проверки и штрафы за отсутствие ККТ), а второй власти вдруг решили кинуть пряник. Правда, пока еще это неточно: власти Москвы хотят, а что хочет Минфин — неизвестно.

Шеф, у нас идея

Власти Москвы обратились к правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, Минэкономразвития поддержало это предложение.

А вот реакцию Минфина предсказать несложно: совсем недавно замминистра финансов говорил, что существенного снижения налогов в России не будет. Даже при повышении доходов бюджета.

Между тем только в центре Москвы за прошлый год закрылось 208 заведений общепита. Представляете, что творится в регионах?

Про НДФЛ

Минфин объяснил, что:

Пришла пора адаптироваться и к трансформации бухгалтерского законодательства! С 1 января 2021 г. «старые-добрые» ПБУ 5/01 по учету запасов утратило силу, а на смену ему пришел ФСБУ 5/2019. Начало года — самое подходящее время для изучения изменений. Поэтому аудиторская компания «Камертон» проводит бесплатный вебинар. Поговорим с экспертом о ключевых отличиях нового стандарта и о том, как избежать ошибок при его применении. Регистрируйтесь.

Социальное

Пока это только законопроект, но работникам, ухаживающим за инвалидом 1 группы, могут дать право на отпуск без содержания.

Радостное от Пенсионного фонда: те, кто по старым правилам мог уйти на пенсию в этом году, оформят ее только в 2024 году.

Некоторым родителям детей до 14 лет хотят дать право на отказ от ночных смен, сверхурочки и командировок — еще один законопроект.

О фильтрах

Информационный шум — вполне реальная проблема нашего времени, с которой бухгалтер вынужден сталкиваться каждый день, бороздя просторы интернета в поисках очередных законодательных новшеств. Рассказываем, как разгрузить голову и навести порядок в источниках информации — прямо сейчас.

Постскриптум

В закладки на вашем браузере: перечень случаев, когда нужен обязательный аудит за 2020 год.

И самое важное, что вы точно не должны пропустить: опять бесплатные вебинары на Клерке!

На этот раз поговорим с экспертом про разрывы по НДС и защиту компании, если они мнимые.

А еще про самые важные моменты по маркировке товаров в этом году.

Оба вебинара будут 27 января, в 16 и 12:00 мск соответственно. Регистрируйтесь прямо сейчас!

Ваша неужели пятница редакция