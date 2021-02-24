«Ночной бухгалтер». Налоговики вызывают директоров, чтобы задать им чисто бухгалтерские вопросы (да, про проводки!)

Похоже, совсем скоро допросы в налоговой превратятся в экзамены. Как иначе объяснить, например, вопрос «Как расшифровывается в бухгалтерском учете „Счет 45“?» коммерческому директору?

Садитесь, двойка

Налоговый юрист Кира Гин рассказала: налоговики стали задавать на допросах странные вопросы руководителям организаций. В духе «Чем отличается налоговый и бухгалтерский учет?», «На какой счет относится „уставный капитал“ в бухгалтерском учете?» и так далее.

С одной стороны, это выглядит как способ выявлять номиналов и однодневки. Конечно, номинальный руководитель на такие вопросы не ответит. Но кто сказал, что реальные руководители обязаны разбираться в бухучете?

Налоговое

Несколько важных заметок, сохраните себе, если нужно:

Как провести пятницу

Короткая (всего-то три дня!) рабочая неделя — и снова отдых. Как начать его правильно?

Можно посетить крутую оффлайн-встречу — практический семинар «Построение белых безналоговых схем» 26 февраля.

А можно разобраться с авторским правом на 1С: там все очень запутанно (и очень важно) как для бухгалтера, так и для директора.

Вынуждены работать с закупками в условиях импортозамещения, но совсем не разбираетесь в происходящем? На новом вебинаре МИМОП разберем: законодательные новшества;

юридические и экономические нюансы

и многое другое в сфере закупок в условиях импортозамещения. Не пропустите и регистрируйтесь прямо сейчас!

Про трудовые книжки

Теперь в электронную трудовую книжку будут включать записи о стаже до 2020 года — Путин подписал закон. Это сделает Пенсионный фонд.

Ситуация. Сотрудник на прошлом месте работы не выбрал трудовую книжку. Какую ему теперь вести?

Еще больше вопросов об электронных трудовых — в крутом онлайн-курсе Центра обучения «Клерка». Можно начать проходить его прямо сейчас.

Продолжение старого скандала

Помните нашумевший материал про коррупцию с НДС, вышедший на «Клерке» в прошлом году? Небольшое продолжение в тему: Налоговые Москвы больше не будут принимать липовые уточненки. Центральный аппарат жестко решил проблему

К вечернему кофе

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