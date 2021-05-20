«Ночной бухгалтер». Налоговики будут особо следить за богатыми «физиками»

Правила и особенности учета крупнейших налогоплательщиков хотят изменить. Теперь «физиков» будут ставить на учет и отправлять им уведомления об этом (раньше речь шла только об организациях).
Большой брат будет следить за богачами
Недавно на «Клерке» писали, что ФНС создает справочник крупнейших налогоплательщиков — физических лиц. Но одним справочником, как теперь понятно, дело не ограничится: сами особенности учета этой категории налогоплательщиков хотят поменять. Потому что сейчас в них говорится только про организации.
Если физлицо признают крупнейшим налогоплательщиком, ему придет об этом уведомление от инспекции. И налоговая получит доступ к сведениям о нем, содержащимся в ЕГРН и иных информационных ресурсах.
Сама идея о добавлении такой категории налогоплательщиков носилась в воздухе давно: еще в декабре разрабатывались проекты об этом. И вот сейчас, похоже, налоговики взялись за них основательно.
Не так поняли
Обычная практика последнего времени: чиновник выдвигает странную инициативу или высказывает скандальное мнение, а потом выясняется, что СМИ его «не так поняли». Вот и сегодня:
- сначала зам столичного мэра заявила, что для тех, кто плохо следит за своим здоровьем, надо ввести материальную ответственность;
- а потом в пресс-службе мэрии рассказали, что никаких таких планов у властей нет.
Коронавирус отступил, но бизнесу приходится жить в новой реальности. Сниженный спрос со стороны потребителя и нежелание контрагентов брать долгосрочные обязательства — теперь норма.
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Про бизнес
Отголоски пандемии с прошлого года: эксперты выяснили, что каждый четвертый представитель малого бизнеса из-за недоступности кредитов брал в долг у друзей или знакомых.
Впрочем, одними кредитами и займами проблему не решить. Чтобы упростить общение с налоговиками, бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о необходимости создать систему налоговой медиации. Как думаете, поможет?
Возможно, первый шаг на пути к упрощению общения налоговой и бизнеса — это хотя бы...определиться с каналом связи. Наши читатели как раз сейчас обсуждают этот вопрос.
В чем еще проблемы
Впрочем, вы и без нас знаете, как профессионально умеют прессовать компании и предпринимателей налоговики. Чего стоит хотя бы вот эта подборка историй.
«Клерк», конечно, не может остаться в стороне и спешит помочь! Мы отдаем в подарок лекцию юриста о скандальном письме 54.1 НК: разбираем новые правила оптимизации и проверки контрагентов.
Бухгалтерское
Лайфхаки, как бухгалтеру учесть новые расходы — покупку на Авито, оплату рекламы в Гугл и другие.
Впрочем, бухгалтер тоже человек и может ошибаться: как исправлять ситуацию в таком случае, рассказываем в онлайн-курсе Центра обучения «Клерка» «Ошибки бухгалтеров: как исправлять в разных ситуациях». На него как раз сейчас скидка 40%.
Ваша следящая за своим здоровьем редакция