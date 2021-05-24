«Ночной бухгалтер». Если у вас требуют слишком много документов, ФНС тут ни при чем. Это инспекторы на местах виноваты

Оценка законности требований инспекций — это бремя налогоплательщика, считают в руководстве ФНС. А если у вас при этом просят документы, которые вообще не относятся к делу, то это местное самоуправство, а не инициатива налоговиков.

Что еще интересного

Много любопытного поведала слушателямВалентина Сухомлинова, начальник отдела контрольной работы Управления камерального контроля ФНС России, на конференции Redcontour «Налоговая среда 2021». Мы опубликовали самые важные тезисы, и вот что среди них:

налоговая «с уважением» относится к любым вопросам налогоплательщика по разрывам: в спорных ситуациях надо раскрыть всю ситуацию, предоставить пояснения и документы и снять все вопросы;

прозвучало напоминание о новой норме в УК для борьбы с бумажным НДС;

ФНС ждала решения по «делу Мэри» как ориентира в вопросе налоговой реконструкции (об этом мы еще скажем отдельно);

налоговики на местах запрашивают «действительно слишком много документов», но это не инициатива ФНС, а самоуправство.

Один из самых неоднозначных моментов прокомментировал Руслан Зафесов, юрист по уголовным делам, адвокат АБ «Забейда и партнеры» и член Адвокатской палаты Московской области:

— Проблема чрезмерного истребования документов при проведении налоговой проверки действительно существует. И трудно поверить в то, что это именно «самодеятельность на местах» как лаконично выразился представитель ФНС России. При том количестве документации, которая запрашивается проверяющими, довольно часто налоговая проверка может обернуться для бизнеса существенными затратами. На практике встречаются случаи, когда у налогоплательщика запрашиваются первичные документы в объеме 30-40 тыс. листов, которые необходимо еще и распечатать. При этом за просрочку предоставления или отказ в предоставлении документов Налоговый кодекс предусматривает ответственность в виде наложения штрафа.

Как в итоге поступать с такими требованиями? Получается, налогоплательщик остается предоставлен сам себе в этом вопросе?

— Невозможность предоставления документов в срок может быть обусловлена большим количеством требований, находящихся на исполнении у налогоплательщика, — объясняет Руслан Зафесов. — И хотя среди предусмотренных ст. 111 НК РФ обстоятельств отсутствует «исполнение налогоплательщиком большого количества требований налогового органа», судебная практика исходит из того, что перечень таких обстоятельств является открытым.

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Про несчастное дело Мэри

Теперь немного подробнее о вопросе налоговой реконструкции. Очень многие с тревогой ждали решения суда по «делу Мэри», и теперь, когда оно появилось, по сути, стало понятно, что судебная практика по вопросу налоговой реконструкции начала складываться далеко не в пользу налогоплательщиков.

Права на реконструкцию «Мэри» лишил Верховный суд — за работу с «техничками».

Впрочем, есть и не столь мрачная точка зрения — приводим комментарий к судебному решению от юриста.

📌Все чаще собственники бизнеса жалуются на повышение налогового контроля В результате дефицита бюджета и новых процедур разоблачения налоговых схем в 2021 году проверки заканчиваются миллионными начислениями и штрафами. Возможный итог ревизий — банкротство организаций, а также субсидиарная ответственность первых лиц компаний и бухгалтера. Как это предотвратить? Можно ли зарабатывать безопасно, не боясь контроля? Ответы на все эти вопросы на нашем курсе по налоговому планированию! 31 мая «Подготовка к налоговой проверке в 2021 году. Инструкция успешного прохождения» — вы узнаете все изменения и новые хитрые ловушки в налоговом контроле 2021-2022 гг. 1-2 июня «Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле» — вы научитесь составлять грамотные и безопасные схемы бизнеса с учетом изменений 2021 г. Вы можете посетить оба семинара, или выбрать тот, который вам больше подходит. Обучение пройдет в конференц-зале и онлайн (закрытый чат участников). Вы сможете задать свои вопросы лектору семинара лично и получить на них конфиденциальные ответы! И ещё один весомый бонус — при регистрации вы абсолютно бесплатно получаете в подарок руководство "Как законно снизить налоговую нагрузку«📌 Записаться можно уже сейчас. Тел. 7 (495) 748 03 16

Зарплату сотрудникам надо платить вовремя (да ладно)

Немного очевидного. Сроки выплаты зарплаты прописываются в локальных актах организации. И этих сроков надо придерживаться, заявляет Роструд.

А если вы зарплату не только задерживаете, но и вообще не выплачиваете, проблем с трудовой инспекцией вам не избежать. Чтобы наказание нерадивых работодателей не казалось вам такой уж сказкой, приводим реальную ситуацию с погашением 8,6-миллионного зарплатного долга.

Налоговый букварь

ФНС заявила о грандиозных планах выпустить учебник для школьников по налогам (чтобы с детства знали, сколько будут платить, конечно).

Впрочем, тут и взрослые люди периодически в ступор впадают. Попытаемся ответить на некоторые ваши вопросы на бесплатном вебинаре уже завтра.

Про самозанятых

Разъяснение от ПФР: плательщики НПД, не уплачивающие добровольные взносы на ОПС, могут оформить уход за пожилыми людьми.

Инициатива от Бориса Титова. Он предлагает снять с самозанятых ограничения по видам деятельности и разрешить им платить взносы в ФСС.

Цитата дня

— Профессии бухгалтера, программиста базового уровня, переводчика — количество людей, занятых в таких профессиях будет серьезно уменьшаться, потому что эти профессии будут активно заменяться искусственным интеллектом, —

заявил сегодня помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.

Мы даже комментировать не будем, просто покажем результаты опроса на эту тему в Телеграм-канале «БУХ! Молния»:

И в качестве бонуса: семь советов для вас, как выбрать бухгалтера. Просто и без воды.

Ваша слегка меланхоличная редакция