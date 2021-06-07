«Ночной бухгалтер». Пора повышать налоги, считают власти

Никто, конечно, этого не хочет, но повышение части налогов неизбежно, а налоговую систему придется донастраивать, рассказали в Минэкономразвития. Мы, честно говоря, уже потерялись в том, сколько раз про это уже говорили за последние пару месяцев.

«Плотите нологи»

Старый добрый мем с такой надписью как нельзя хорошо выражает краткое содержание последних заявлений на эту тему.

В апреле с тезисом о «донастройке налогового законодательства» выступил Путин. Сказал, что будут смотреть по итогам года. Пару дней назад глава комитета Госдумы по бюджету и налогам воззвал: остановитесь, не надо ничего донастраивать, и так все с настройками хорошо.

Теперь новая позиция: в Минфине считают, что надо проработать налоговую систему для МСП (и может, даже понизить налоги), а в Минэкономразвития прямо сказали, что налоги придется повышать. Правда, речь пока шла только о тех, кто будет выводить прибыль за рубеж.

Краткая суть предложения от МЭР в том, чтобы поднимать ставку налога на прибыль для компаний, которые выплачивают всю прибыль дивидендами. И оставлять прежнюю ставку для тех, кто инвестирует.

Понятно, что рано или поздно налоги будут повышать (и не только на прибыль). Но сразу столько противоречивых заявлений, да еще и в пору экономического кризиса, который пока и не думал заканчиваться...

Очень хочется сказать «остановитесь». Правда, похоже, в пустоту.

Мнения представителей бизнеса об итогах ПМЭФ (где и прозвучали многие заявления о налоговой системе) — в нашем небольшом обзоре.

Про НДС

Теперь о том, как разобраться в пока неизмененной системе:

А если придут гости?

Насколько вы разбираетесь в процедурах налоговых проверок, если вдруг «запахнет жареным»? Есть хороший способ — наш тест (к нему еще и подарок прилагается).

Часто бывает в последнее время, что обыск в офисе компании проходит под видом осмотра места происшествия. Что делать, если не посчастливилось стать этой компанией именно вам?

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Социальное

Плохие новости: для людей с доходом более 5 млн рублей предложили отменить маткапитал. Хорошие: единороссы с этим не согласны (ну вы поняли).

Еще немного с полей ПМЭФ: Кудрин предположил, что в странах появится минимальный гарантированный доход для всех без исключения граждан. Но для полноценной жизни его не хватит.

Важное

И действительно полезное: разбираемся, что бухгалтеру сдавать за 2 квартал 2021.

Кстати, об отчетности (не только бухгалтерской). Не секрет, что многие для ее составления по-прежнему пользуются Excel. Как делать это максимально эффективно? Поможет новый курс от Laba «Excel для финансов» с обратной связью от преподавателя! Он для специалистов, которым нужно быстро и качественно составлять отчеты в Excel. Вы научитесь: составлять ОДДС и P&L;

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Ваша цветущая, как пионы, редакция