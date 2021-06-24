«Ночной бухгалтер». Удаленщиков и самозанятых тоже обязали вакцинироваться, иначе штрафы и отстранение

Разъяснения властей по новым коронавирусным ограничениям все чаще звучат в духе «вы не так поняли». Вот и в этот раз: сначала на горячей линии сказали, что самозанятых среди 60% обязанных вакцинироваться считать не нужно, а теперь все ровно наоборот.

Кручу, верчу, запутать хочу

В московском оперштабе по ковиду рассказали, что самозанятых и удаленщиков нужно считать в обязательных 60 процентах — и соответственно, они должны сделать прививку, как и остальные.

И все бы ничего, если бы специалисты на горячей линии не говорили обратное. Буквально недавно. Буквально неделю назад.

Комментирует Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты Аудита»:

— Ответы на горячей линии меняются день ото дня. Пару дней назад я сама туда звонила и мне ответили, что самозанятые не обязаны прививаться. Сегодня мнение уже совершенно обратное. Давайте почитаем Постановление № 1 от 15.06.2021 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». Согласно пункту 1.1, оно распространяется на «работающих на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере....» И идет перечисление сфер деятельности. Плательщики НПД, работающие сами на себя, здесь не указаны. Поэтому делаем вывод, что самозанятые, которые оказывают услуги физическим лицам, не подлежат обязательной вакцинации.

Впрочем, «переобуваются» не только на горячей линии. Вот так, например, сейчас выглядит страница на сайте Роструда с вопросом об отстранении от работы сотрудников с медицинскими противопоказаниями к прививке:

Хотя буквально вчера Роструд написал, что такое отстранение законно.

По поводу отстранения сотрудников, кстати, мы начали понемногу изучать судебную практику. И вот что у нас вышло.

Тем временем для непривитых закрываются курорты Краснодарского края. Дальше — больше, как говорится.

Кадровое

На волне происходящего бухгалтеры обсуждают, как лучше работать — на удаленке (от греха подальше) или в офисе. А может, лучше вариант комбо?

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Про новые и старые системы

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Подорожник к должной осмотрительности

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Ваша все еще призывающая обратно дождь редакция