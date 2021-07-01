«Ночной бухгалтер». Систему прослеживаемости товаров не удалось запустить в срок и отчитываться перед ФНС компаниям не надо

Старт системы прослеживаемости товаров страшным призраком маячил перед бизнесом, еще не успевшим оправиться от маркировки. И вот похоже, наметилась передышка: запустить систему в срок, с 1 июля...не удалось.

Хотели как лучше, а получилось...

...ну вы поняли, как получилось. Еще вчера мы писали про то, что накануне старта все еще нет постановления для запуска прослеживаемости, и вот сегодня это официально подтвердили налоговики.

То есть обязанностей отчитываться об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, у компаний пока нет.

Конкретные сроки переноса старта системы пока неизвестны, а значит, у бизнеса появилось больше времени во всем разобраться и подготовиться.

В этом, кстати, может помочь? вебинар «Клерка» 6 июля: разберемся с экспертом во всех деталях.

А что все-таки изменилось?

Впрочем, с 1 июля планировалось много других изменений, которые все-таки состоялись. Например:

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Мир вам

Многие издания написали, что с 1 июля все социальные пособия будут перечисляться на карту МИР. На самом деле, с сегодняшнего дня ЦБ будет штрафовать банки, которые зачисляют пособия на карты других платежных систем.

Небольшая заметка о том, что при этом будет с налоговыми вычетами.

Про зарплату и трудовые отношения

Свежее от Роструда: вы можете расторгнуть трудовой договор с иностранцем, если в нем прописан способ выплаты зарплаты наличными из кассы.

Еще больше про прием и увольнение сотрудников — в онлайн-курсе Центра обучения «Клерка». Начать проходить можно прямо сейчас.

Налоговики разъяснили, что уплачивать взносы и сдавать расчеты должна та организация, которая начисляет зарплату. Речь о подразделениях компаний.

Ваша почти как в пятницу редакция