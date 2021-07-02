«Ночной бухгалтер». Мэрия Москвы рассказала компаниям, как отчитаться о вакцинации сотрудников

Наконец-то в новой отчетности появилась конкретика: власти не только дали разъяснения, но еще и подготовили нужную форму и запустили специальный сервис.

Пользуйтесь, не благодарите

Столичные власти решили, что называется, внести ясность в мутные воды для работодателей: рассказали, как заполнить и сдать отчет о вакцинации сотрудников. Готов образец отчета и нужные разъяснения, а со вчерашнего дня заработал и специальный сервис на портале mos.ru.

Форму отчетности мы разместили на «Клерке» — скачать можно тут.

Вносить в форму в таблице Excel нужно только вакцинированных российской вакциной работников, которые сделали как полную прививку, так и первый ее компонент. Сдать отчет надо до 15 июля, проверять его будут в течение трех дней.

Разъяснения по отчетности, конечно, снимают далеко не все вопросы по обязательной вакцинации, но первый шаг к тому, чтобы облегчить жизнь бухгалтерам, кадровикам и ИП, уже сделан. Еще больше «раскладывания по полочкам» можно найти в записи вебинара «Клерка» по обязательной вакцинации.

А тем временем эпопея в Москве набирает обороты: сегодня вице-мэр заявила, что к коронавирусу приравнивается ОРВИ и всем заболевшим нужно делать ПЦР-тесты.

Про налоги и взносы

Свежее разъяснение от Минфина: применять пониженные тарифы страховых взносов — это обязанность, а не право работодателя по закону.

При продаже недорогой недвижимости можно будет теперь не сдавать 3-НДФЛ: Путин подписал закон.

А с 2022 году не надо сдавать и декларации по налогу на имущество по недвижимости, но только если налог считается от кадастровой стоимости объекта.

Социалочка

Многодетные семьи будут получать по 450 тысяч на строительство домов в ипотеку. А еще наконец подписан указ о единовременных детских выплатах по 10 тысяч рублей.

Доступ к социально значимым сайтам сделали бесплатным. А тем временем крупнейший из таких сайтов — Госуслуги — ставит пользователей... в очередь на вход. Ох уж эта беспощадная цифровизация в России, конечно.

Полезности

Кто не любит экономить, да еще и пользоваться при этом эффективными и важными инструментами? Сделали небольшой обзор таких инструментов для предпринимателей.

А еще предлагаем записаться на новый бесплатный вебинар «Клерка» про то, каким работодатель хочет видеть идеального бухгалтера, и пройти свежий онлайн-курс про страховые взносы: узнаете много нового.

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