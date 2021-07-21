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«Ночной бухгалтер». Всем компаниям придется мучаться с прослеживаемостью

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

В капкан системы прослеживаемости товаров попадет любая компания. Если купит в офис монитор или холодильник.

Где собака зарыта

Предположим, вы не производите товары из списка подлежащих прослеживаемости. И вообще не имеете к этой притче во языцех прямого отношения. Можно выдохнуть? Как бы не так!

Все дело в том, что система касается не только продавцов, но и покупателей (юрлиц и ИП): они тоже должны вносить данные в систему. А документооборот в прослеживаемости происходит только в электронном виде.

Что это означает? Купили вы, к примеру, парочку мониторов в офис для новых сотрудников. Или холодильник на кухню. А все это — импортного производства и в перечне прослеживаемых товаров. Значит, вашей компании предстоит занести в систему данные — а для этого обязательно подключиться к ЭДО и иметь электронную подпись.

А, да, и конечно — отчитаться в налоговую.

Копилка историй

Иногда нам кажется, что день просто не может пройти без красочных историй о налоговиках, и вот вам парочку таких за сегодня.

В одной из них инспекторы не могут разблокировать счет ИП целых три месяца. Вдобавок в личном кабинете стоит переплата, а требовании — недоимка. Опять что-то сломалось?

В другой истории налоговики требуют убрать вычеты по НДС и налогу на прибыль по якобы сомнительным для них контрагентам. Вот как на такие требования отвечать? А отвечать, кстати, надо. Иначе — штрафы.

Что делать, если вы — честный налогоплательщик, но дело пахнет уже даже не требованиями, а жареным, как говорится? Рассказываем тут.

О том, кстати, как обезопасить компанию от подозрений — онлайн-курс на «Клерке». Все без воды и на понятных примерах, записывайтесь.

Теперь заживем

Работодателей могут обязать индексировать зарплату на размер инфляции, это предложение профсоюзов.

А нынешние зарплаты, говорят, почти не задерживают. Ну, если верить Росстату, конечно.

Все про расчет зарплаты с учетом последних изменений 2021 года разберем на бесплатном вебинаре 27 июля. Главное, не забудьте зарегистрироваться.

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Оптимист дня

В этой номинации побеждает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин: он считает, что правительству придется заплатить по долгам людей за ЖКУ.

Кто-нибудь на практике в это верит, кроме него?

Ой

Сдача в аренду движимого имущества своему работодателю не попадает под налог на профессиональный доход, считает Минфин. А теперь самое интересное: Минфин ошибается. Аренда не является ни услугой, ни работой.

Это имущественное право и отдельный вид договора ГПХ.

Но все-таки не стоит применять НПД в таких случаях. Зачем вам проблемы с налоговой?

Хвастаемся

У нас тут новый сервис появился. Поможете выбрать, как его назвать? :)

Ваша скоро похолодает редакция

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