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«Ночной бухгалтер». Самозанятых снимают с учета в налоговой и сразу об этом не говорят

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

То ли у налоговиков ретроградный Меркурий, то ли опять сломалась программа, то ли черт его знает: плательщиков НПД снимают с учета в налоговой задним числом и говорят об этом максимально внезапно.

Больше не сам себе режиссер

Налоговики снимают СМЗ с учета вполне законно — например, за несдачу уведомления об отказе от УСН. Проблема в том, что говорят об этом много времени спустя. Ну, скажем, через три месяца. И аннулируют чеки задним числом.

История далеко не единичная, об этом уже не раз писали на «Клерке». А знаете, почему так получается со сроками? Потому что в законе они не регламентированы. То есть инспекторы могут не торопиться. Хотят — через неделю сообщают. Не хотят — через год.

— Честно говоря, я в шоке даже от прочтения такого уведомления, — комментирует Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты Аудита». — Даже наименование 422-ФЗ написано с ошибками. Оно поменялось ещё с 1.01.2020 года — убрали названия регионов. Хочется посоветовать предпринимателям быть внимательнее. И, если выбрали режим НПД, то соблюдать все условия его применения, в том числе отказ от УСН и т.п.

Ковидное

Новые послабления для бизнеса по обязательной вакцинации: тотальных проверок пресловутых 60% в Москве проводить не будут.

Для купивших поддельные сертификаты, кстати, плохие новости: таких людей стали шантажировать злоумышленники. Требуют дополнительно переслать еще деньги, чтобы скрыть фальсификацию документа. В общем, мошенники на мошенниках и мошенниками погоняют.

Новости от любимых

ФНС собирается запустить программный комплекс, который будет показывать регионам, какие налоги должен платить тот или иной бизнес. Будут исходить из доходов бизнеса, рентабельности и налогового режима.

Вы уже, конечно, слышали, что с 1 августа заработал новый вычет по НДФЛ — на фитнес. Правда, получить его можно будет не раньше следующего года.

Скандальное

ИП напрямую заявил налоговикам, что собирается продолжать свою деятельность без регистрации и ему плевать на законы. Инспекторы в шоке и обсуждают с коллегами, что с таким делать.

Бухгалтеры дискутируют

Клерки задаются вопросом, какой карьерный рост может быть у главного бухгалтера? До какой должности он может вырасти? А вызвало дискуссию упоминание карьерного роста в очередном описании вакансии главбуха.

Мы вот тоже сегодня очень живо пообщались: обсудили новые сервисы и планы «Клерка» на ближайшее будущее. Оценить крутость «Клерк.Разборы» и «Клерк.Консультации» вы можете сами :)

И конечно, не забывайте о наших бесплатных вебинарах. На этой неделе — целых два, по теме нового формата фискальных данных и по дебиторской и кредиторской задолженности. Зарегистрироваться можно хоть сейчас.

Ваша очень ретроградная, как и Меркурий редакция

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