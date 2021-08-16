«Ночной бухгалтер». Мочи их всех: компаниям массово обнуляют декларации по НДС

Налоговики настолько резво взялись за новые основания считать декларации непредставленными, что под каток попадают все подряд.

А собака-то где зарыта?

На «Клерке» недавно писали, что с 1 июля у инспекторов появились дополнительные основания для признания декларации непредставленной. Там много важных пунктов, среди которых — нарушение контрольных соотношений, если таковое обнаружат.

В теории новые нормы должны помочь решению знаменитой и по-прежнему масштабной проблемы липовых уточненок, о которой мы тоже много раз писали.

— Проблема действительно актуальная и мы периодически сталкиваемся с ней в своей работе, — поделился Никита Болтинский, адвокат, партнер Адвокатского Бюро «Юрлов и Партнеры», консультант по налогам и сборам. — Наш доверитель столкнулся с аналогичной ситуацией. Это абсолютно белая компания, работает по всей России и только с белыми контрагентами. Недавно вызывали в налоговую. Я ходил с главным бухгалтером. Нам сообщили, что один из контрагентов, транспортная компания, подал уточненку, где нашего доверителя вообще нет. Теперь с этим контрагентом у нас разрыв. В самой же транспортной компании не в курсе, что это за декларация такая. Сейчас разбираемся. И это, конечно, далеко не единичный случай.

Между тем, под каток «аннуляторов» могут попасть практически любые компании, даже вполне честный и нормальный бизнес, который слыхом не слыхивал про липовые уточненки в своей практике. Потому что в поисках виновников проблем налоговая «расстреливает всех подряд», что называется. Ибо сами инспекторы не вполне понимают, что происходит.

Вот, например:

А вас уже коснулись новые правила о непредставленных декларациях?

Кстати, про налоговиков и программы: некоторые клерки из упрощенцев жалуются, что от них требуют декларации по НДС. А знаете, почему? Да, верно, опять сбой в ПО.

Про мир, труд и зарплаты

В программу раздачи субсидий работодателям на найм безработных внесут изменения. Помогать будут при трудоустройстве не только прошлогодних, но и новых безработных. Правда, там, как всегда, много нюансов.

Борис Титов опять предложил поддержать бизнес, который не смог восстановиться после последствий пандемии. Привел в пример Европу и сказал, что зарплаты должно платить в таких случаях государство.

Мы даже не задаемся вопросом, как он это себе представляет, учитывая количество пострадавшего бизнеса в стране.

В вашей компании наверняка есть много талантливых сотрудников, чей потенциал вы не используете или используете минимально. А ведь это могло бы кардинально изменить ваш бизнес! Поговорим об этом на вебинаре «Корпоративный университет Онлайн. Реализация „Управления талантами“ на базе 1С» 17 августа. Дадим работающие техники и расскажем подробности. Записаться

Немножко про ИП

ИП на ОСНО надо учитывать доходы кассовым методом, напомнил Минфин.

А еще ИП может не применять ККТ при сдаче в аренду квартиры (опять же, по словам Минфина).

Сюрприииз. Если вы ИП бз работников, но при этом у вас две и больше кассы, ждите гостей из инспекции. Об этом предупреждают сами налоговики.

Что делать главбуху, если собственник бизнеса очень настаивает на налоговых схемах, а вы — на соблюдении закона? Разбираемся в статье.

Бальзам вам на душу

Рассказываем все самые важные для бухгалтера плюсы «Клерк.Премиум» — и это чистая правда. Впрочем, не будем слишком красноречивыми: заходите и убедитесь сами!

Ваша очень задумчивая редакция