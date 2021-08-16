Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Ночной бухгалтер». Мочи их всех: компаниям массово обнуляют декларации по НДС

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Налоговики настолько резво взялись за новые основания считать декларации непредставленными, что под каток попадают все подряд.

А собака-то где зарыта?

На «Клерке» недавно писали, что с 1 июля у инспекторов появились дополнительные основания для признания декларации непредставленной. Там много важных пунктов, среди которых — нарушение контрольных соотношений, если таковое обнаружат.

В теории новые нормы должны помочь решению знаменитой и по-прежнему масштабной проблемы липовых уточненок, о которой мы тоже много раз писали.

— Проблема действительно актуальная и мы периодически сталкиваемся с ней в своей работе, — поделился Никита Болтинский, адвокат, партнер Адвокатского Бюро «Юрлов и Партнеры», консультант по налогам и сборам. — Наш доверитель столкнулся с аналогичной ситуацией. Это абсолютно белая компания, работает по всей России и только с белыми контрагентами. Недавно вызывали в налоговую. Я ходил с главным бухгалтером. Нам сообщили, что один из контрагентов, транспортная компания, подал уточненку, где нашего доверителя вообще нет. Теперь с этим контрагентом у нас разрыв. В самой же транспортной компании не в курсе, что это за декларация такая. Сейчас разбираемся. И это, конечно, далеко не единичный случай.

Между тем, под каток «аннуляторов» могут попасть практически любые компании, даже вполне честный и нормальный бизнес, который слыхом не слыхивал про липовые уточненки в своей практике. Потому что в поисках виновников проблем налоговая «расстреливает всех подряд», что называется. Ибо сами инспекторы не вполне понимают, что происходит.

Вот, например:

56

А вас уже коснулись новые правила о непредставленных декларациях?

Кстати, про налоговиков и программы: некоторые клерки из упрощенцев жалуются, что от них требуют декларации по НДС. А знаете, почему? Да, верно, опять сбой в ПО.

На случай, если в офис нагрянули даже не налоговики, а настоящие «маски-шоу» — запись очень крутого вебинара нашего эксперта о полицейских проверках бизнеса. Посмотрите, возможно, это то, что вам надо.

Про мир, труд и зарплаты

В программу раздачи субсидий работодателям на найм безработных внесут изменения. Помогать будут при трудоустройстве не только прошлогодних, но и новых безработных. Правда, там, как всегда, много нюансов.

Борис Титов опять предложил поддержать бизнес, который не смог восстановиться после последствий пандемии. Привел в пример Европу и сказал, что зарплаты должно платить в таких случаях государство.

Мы даже не задаемся вопросом, как он это себе представляет, учитывая количество пострадавшего бизнеса в стране.

В вашей компании наверняка есть много талантливых сотрудников, чей потенциал вы не используете или используете минимально. А ведь это могло бы кардинально изменить ваш бизнес!

Поговорим об этом на вебинаре «Корпоративный университет Онлайн. Реализация „Управления талантами“ на базе 1С» 17 августа. Дадим работающие техники и расскажем подробности.

Записаться

Немножко про ИП

ИП на ОСНО надо учитывать доходы кассовым методом, напомнил Минфин.

А еще ИП может не применять ККТ при сдаче в аренду квартиры (опять же, по словам Минфина).

Сюрприииз. Если вы ИП бз работников, но при этом у вас две и больше кассы, ждите гостей из инспекции. Об этом предупреждают сами налоговики.

Что делать главбуху, если собственник бизнеса очень настаивает на налоговых схемах, а вы — на соблюдении закона? Разбираемся в статье.

Бальзам вам на душу

Рассказываем все самые важные для бухгалтера плюсы «Клерк.Премиум» — и это чистая правда. Впрочем, не будем слишком красноречивыми: заходите и убедитесь сами!

Ваша очень задумчивая редакция

Подборка полезных мероприятий

Разместить