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«Ночной бухгалтер». Кредиты будут выдавать не только по паспорту, но и по водительским правам

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Сначала власти никак не могли оставить в покое паспорта, теперь вот взялись за права. Водительские, конечно. По этому документу в банках хотят разрешить выдавать кредиты и обменивать валюту.

Личность распознают по правам

Идентификацию личности клиента в банке хотят упростить еще больше. Если сейчас в процессе можно использовать СНИЛС и ИНН в дополнение к паспортным данным, то по новому законопроекту в качестве такого документа будут водительские права. При этом сам паспорт можно будет с собой не носить.

С одной стороны, эксперимент интересный, тем более что перечень возможных операций по правам ограничен — это переводы без открытия счета, обмен валют и кредит до 15 тысяч. И пока это все же законопроект.

С другой стороны, непонятно, как быстро банки сумеют распознать поддельный документ? Инспекторы ГИБДД делают это довольно легко, у них, что называется, глаз наметан. А сотрудники банков?

Ну и здесь должна быть шутка про то, что делать, если прав нет, но мы же в России, поэтому даже глупо спрашивать 

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