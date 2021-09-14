«Ночной бухгалтер». Кредиты будут выдавать не только по паспорту, но и по водительским правам

Сначала власти никак не могли оставить в покое паспорта, теперь вот взялись за права. Водительские, конечно. По этому документу в банках хотят разрешить выдавать кредиты и обменивать валюту.

Личность распознают по правам

Идентификацию личности клиента в банке хотят упростить еще больше. Если сейчас в процессе можно использовать СНИЛС и ИНН в дополнение к паспортным данным, то по новому законопроекту в качестве такого документа будут водительские права. При этом сам паспорт можно будет с собой не носить.

С одной стороны, эксперимент интересный, тем более что перечень возможных операций по правам ограничен — это переводы без открытия счета, обмен валют и кредит до 15 тысяч. И пока это все же законопроект.

С другой стороны, непонятно, как быстро банки сумеют распознать поддельный документ? Инспекторы ГИБДД делают это довольно легко, у них, что называется, глаз наметан. А сотрудники банков?

Ну и здесь должна быть шутка про то, что делать, если прав нет, но мы же в России, поэтому даже глупо спрашивать

Цифровые новости

Сводки с полей цифровизации. ФНС хочет утвердить электронный формат договора заказчиков и исполнителей. Сейчас такого нет.

У налоговиков очередные сбои: инспекции рассылают требования компаниям, которые уже зарегистрированы в других инспекциях.

Не так поняли: сначала в правительственном телеграм-канале рассказали, что свидетельства о браке и о рождении теперь можно получать на Госуслугах, а потом оказалось, что можно только проверить данные.

16 сентября 2021 года в 11:00 состоится бесплатный вебинар, мимо которого просто не может пройти бухгалтер! Эксперты СберРешений взглянут на масштабные изменения в российском бухгалтерском учете с необычной стороны: Как изменится бухгалтерская (финансовая) отчетность в связи с введением в действие новых ФСБУ?

Какие трудности ожидают бухгалтеров и провайдеров подготовки БФО?

Как достигнуть баланса трудозатрат и качества при переходе? Записаться

Про налоги и мытарей

Если в собственности у детей в возрасте 18 лет есть недвижимость, то налоги за них должны платить родители, рассказали налоговики.

Еще одно письмо ФНС: запрашивать документы по конкретной сделке даже вне проверок налоговики вполне имеют право.

Если товар продается в обособке в другом часовом поясе, как разобраться с чеком, ФНС написала на своем сайте.

Написали небольшой гайд по ПСН для новичков — почитайте и возьмите на заметку. Про патент у нас, кстати, совсем скоро бесплатный вебинар.

А еще не забывайте про подписку «Клерк.Премиум»: по ней можно найти много полезных мануалов в наших «Разборах».

Ваша слегка замедленная сегодня редакция