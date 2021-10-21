Почему вам теперь заблокируют счет и что с этим делать

Всем известно, что блокировка счетов — тема из разряда вечных: заблокировать счет могут кому угодно и в самый неожиданный момент.

Собрали топ-5 новостей последнего времени, которые вы могли пропустить.

Компаниям блокируют счета из-за неправильных требований налоговиков

Налоговики на местах стали слать бизнесу требования предоставить документы, где почему-то пишут тип документооборота 03 «ПисьмоНО».

Но при такой пометке программа не позволяет компаниям отправить квитанцию о приеме документов по ТКС. Между тем, по закону они должны это сделать в течение шести дней.

Бизнес этого не делает и получает в ответ блокировку счетов. Спасибо, благодетели!

Вопросом занялась сама ФНС и строго заявила подчиненным: ай-яй-яй, так делать нельзя.

Об этом было сказано еще в мае — в письме от 20.05.2021 № ЕА-4-26/6895@.

Если вдруг получите подобное требование, смело ссылайтесь на этот документ. Там все подробно написано.

Личные счета ИП трогать нельзя, сказал суд

Опять наши любимые :) Если бизнесмен опоздает с уплатой налогов или не сдаст вовремя декларацию, налоговая направит в банк решение о приостановлении операций по его счетам.

Кстати, с 1 июля срок блокировки счетов из-за просрочек по отчетности увеличили с 10 до 20 дней.

Но вот трогать личные счета ИП при этом банк не имеет права. Налоговики возмутились: как же так? Банк пошел в суд и выиграл дело (правда, дойти пришлось аж до Верховного суда).

Суд запретил банкам (а соответственно, и налоговикам) трогать личные счета ИП в случае неуплаты налогов. То есть, налоговики больше не смогут требовать блокировки во внесудебном порядке.

Таких прецедентов за последнее время было два: дело банка ВТБ и Сбербанка.

Снимать наличку с корпоративной карты надо осторожно

Тщательнее отслеживать с 1 октября начали операции снятия наличных с корпоративных карт.

Ваша компания зарегистрирована совсем недавно? Налоговая нагрузка — минимальная? Корпоративных карт несколько, и с каждой из них снимается наличка?

Значение имеет еще и то, как именно снимаются деньги и в каком размере.

Риски есть, если:

снимаете 30% или больше от суммы оборота по счету за неделю;

сумма снятой налички не превышает 600 тыс. рублей или чуть меньше максимального размера выдачи в течение одного операционного дня;

деньги снимаются частями в два дня.

Обратят на вас особое внимание и если:

контрагент в один и тот же день пересылает деньги нескольким контрагентам;

размер поступления денег от одного и того же контрагента — не более 600 тыс. рублей.

Если банки найдут хотя бы два из всех перечисленных условий — будьте готовы к блокировке счета. Такие правила утверждены указанием ЦБ от 20.10.2020 № 5599-У.

Новые правила блокировки от ЦБ

Есть еще несколько критериев, по которым банки могут счесть операции по счету подозрительными и заблокировать его.

Итак, 115-фз будет в действии, если:

вы проводите больше 30 операций в день;

списываете или зачисляете в день больше 100 тысяч (речь про расчеты между физлицами);

если в течение недели, в конце каждого операционного дня на вашем счете остается менее 10% от общей суммы проведенных транзакций;

у вас больше 10 контрагентов в день;

среди ваших платежей со счета нет оплаты коммуналки, товаров для жизни, услуг связи и так далее.

Цель таких критериев в теории, конечно, понятна: нелегальных ИП и самозанятых — то есть ведущих бизнес и не регистрирующих его — хотят вывести из тени.

А это значит, что компаниям, которые работают с теми же самозанятыми, надо быть предельно внимательными при поиске исполнителя и расчетах с ним.

Разобраться помогут специальные сервисы. Например, «Консоль» — программа для работы с внештатниками. С ее помощью можно не только правильно оформить все документы, но и полностью автоматизировать взаимодействие с самозанятыми. «Консоль» даже помогает самозанятому удержать нужную сумму на уплату НПД, чтобы он не ошибался в расчетах.

Предупрежден — значит, вооружен

Ждать, пока блокировка счета свалится как снег на голову, конечно, не надо. Лучше периодически проверяться.

Один из вариантов проверки — запущенный этим летом сервис на сайте ФНС " Как меня видит налоговая".

Найти его можно в личном кабинете налогоплательщика.

Главное, что сервис показывает, с точки зрения блокировок — это риск приостановления операций по счетам за непредставление налоговой отчетности в срок.

Выглядит так: