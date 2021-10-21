«Ночной бухгалтер». Сроки отчетности перенесли! А еще бухгалтеров заставят работать в нерабочие дни

В нерабочие ноябрьские дни бухгалтеров официально разрешили вызывать на работу. Дедлайны по отчетности переносятся.

Дни как бы нерабочие, но рабочие

Истерика продолжается: регионы один за другим начинают вводить свои условия на период «нерабочих рабочих» дней. Указ Путина вчера дал им на это полномочия.

Из того, что известно прямо сейчас:

Две топ-новости для бухгалтеров.

Во-первых, в Москве и Подмосковье их разрешили вызывать на работу в нерабочие дни (а значит, и в других регионах будет примерно то же самое).

Во-вторых, переносятся сроки сдачи отчетности — на 8 ноября. Речь про сдачу расчетов:

по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 г.;

по страховым взносам за 9 месяцев 2021 г.

Кроме того, перенесли на ту же дату последний день уплаты авансовых платежей:

по транспортному налогу за III квартал 2021 г.;

по земельному налогу за III квартал 2021 г.

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