«Ночной бухгалтер». Сроки отчетности перенесли! А еще бухгалтеров заставят работать в нерабочие дни

В нерабочие ноябрьские дни бухгалтеров официально разрешили вызывать на работу. Дедлайны по отчетности переносятся.
Дни как бы нерабочие, но рабочие
Истерика продолжается: регионы один за другим начинают вводить свои условия на период «нерабочих рабочих» дней. Указ Путина вчера дал им на это полномочия.
Из того, что известно прямо сейчас:
- в Москве вводится локдаун, и не с 30, а с 28 октября. Это значит, что работать будут только предприятия непрерывного цикла, продовольственные магазины, аптеки — и как ни странно, театры и музеи (эти, правда, по QR-кодам);
- в Подмосковье объявили об ограничениях в те же сроки;
- во всех школах страны в нерабочие дни — каникулы (и девайте детей куда хотите);
- а полный список с регионами, где уже приняли решения по нерабочим дням — тут.
Две топ-новости для бухгалтеров.
Во-первых, в Москве и Подмосковье их разрешили вызывать на работу в нерабочие дни (а значит, и в других регионах будет примерно то же самое).
Во-вторых, переносятся сроки сдачи отчетности — на 8 ноября. Речь про сдачу расчетов:
- по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 г.;
- по страховым взносам за 9 месяцев 2021 г.
Кроме того, перенесли на ту же дату последний день уплаты авансовых платежей:
- по транспортному налогу за III квартал 2021 г.;
- по земельному налогу за III квартал 2021 г.
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