«Ночной бухгалтер». Сэкономить в нерабочие дни с помощью простоя не получится

Хотите объявить простой на нерабочие дни и платить сотрудникам 2/3 оклада? Лайфхак не сработает, увы.

Не тут-то было

Компании так счастливы от неожиданного подарка властей, что не знают, как выразить свое счастье. Некоторые вот, например, кинулись готовить документы о простое в нерабочие дни.

По закону (статья 157 ТК), в случае простоя по вине работодателя оплачивать это время сотрудникам можно в размере 2/3 от оклада.

Но увы, внезапные нерабочие дни — на то и нерабочие, что в ТК такого понятия все еще нет, и действие общего правила на простой в этом случае не распространяется.

«Сэкономить» с помощью простоя можно только в том случае, если он был объявлен до указа Путина о нерабочих днях, пояснил Роструд.

Еще больше о внезапном ноябрьском сюрпризе — в записи нашего вебинара. Эксперт подробно рассказала основные моменты для бухгалтера и кадровика и разобрала конкретные ситуации.

Стартер пак для бухгалтерии на следующую неделю

Ловите целый набор разъяснений по зарплате по случаю пресловутых нерабочих дней:

А еще образцы приказов, чтобы сделать вашу жизнь легче:

В любом случае, ориентируйтесь на нормативку в вашем регионе: тут можно в режиме онлайн узнать, принята уже такая или нет.

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Да и так сойдет

Никогда такого не было и вот опять. Похоже, налоговики в своих требованиях положили болт на Налоговый кодекс. А иначе как можно в одном требовании указать два пункта статей, которые предусматривают разные варианты проверок?

Кстати, сроки ответов на требования, которые прилетят в период нерабочих дней, начинаются с 8 ноября. То есть региональные локдауны на эту норму не влияют.

Про ИП и самозанятых

Обратите внимание: с 1 ноября обновится форма заявления об освобождении от уплаты страховых взносов. Всем ИП стоит взять на заметку.

Самозанятым все еще не хватает знаний о своем налоговом режиме. Требуют у заказчиков...расчетные листки по зарплате. Находка для налоговой! Прямо мем дня, если честно.

Кстати, про знания. Все ли вы знаете об изменениях 115-фз в 2021 году? Как теперь контролируют ваши операции и счета в банке? Скорее записывайтесь на классный вебинар об этом.

Ваша с трудом выдыхающая редакция