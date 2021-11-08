«Ночной бухгалтер». Получили подарок от начальства? Поздравляем, платите налоги

До Нового года осталось не так много времени и многие компании уже начинают задумываться о закупке подарков. Подвох здесь в том, что придется заплатить НДФЛ, НДС, а в некоторых случаях — даже страховые взносы.
Так а за что налоги-то?
Если компания дарит сотрудникам подарки, то у получателя подарка возникает доход в натуральной форме. Значит, с него надо платить НДФЛ (правда, есть нюансы).
Если подарок — это товар, в том числе собственного производства — платить придется еще и НДС.
И вишенка на торте: если сюрприз дороже 3 тысяч рублей и нет договора дарения, он облагается страховыми взносами.
Обо всех этих правилах Минфин выпустил новое письмо.
Среди клерков, между тем, разгорелась дискуссия на почти философскую тему: может ли дарение от юрлица быть непритворным, искренним?
«Юрлица не способны дарить. Бездушные они и безтелесные. Нет у них желания и способности дарить. Только человек может дарить, а юрлицо не может», — внезапно заявила наша читательница.
С ней не согласились:
«Гражданский кодекс с вами не согласен. Там ни слова ни о душе, ни о теле.»
И, что называется, пошло-поехало:
«В 578 ст есть сразу и про подарки, и про тело.»
«Это отчего дарение юрлицом притворно-то? В ст. 574 ГК прямо прописана форма дарения юрлицом.»
В стороне, между тем, остался главный вопрос. Знали ли вы, что подарки облагаются столькими налогами, коллеги? И как теперь будете все это оформлять?
О прослеживаемости
Топ новостей и разъяснений для тех, кто мучается с новой системой:
- как принять к вычету НДС, если счет-фактуру с указанием РНПТ выставили на бумаге;
- как отражать списание сломанного монитора;
- почему подотчетник должен покупать прослеживаемые товары только по доверенности;
- какие части компьютера прослеживаемые и какие — нет;
- как проверить правильность РНПТ, указанного продавцом в счете-фактуре или УПД (спойлер: есть специальный сервис).
Батюшки, идея
Нужно больше маркировки богу маркировки, считают в Ассоциации компаний розничной торговли. А если серьезно, то там хотят добавить в перечень маркируемых товаров:
- куртки;
- рубашки;
- блузки;
- пиджаки;
- шарф;
- и спортивные костюмы.
На заметку
С 1 марта 2022 года будут применяться новые бланки по учету ККТ. Будьте внимательны: мы рассказали, что учесть.
Интересный пост-рассуждение о том, как не терять клиентов и сотрудников. Особенно в нынешнее непростое время.
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