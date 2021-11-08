«Ночной бухгалтер». Получили подарок от начальства? Поздравляем, платите налоги

До Нового года осталось не так много времени и многие компании уже начинают задумываться о закупке подарков. Подвох здесь в том, что придется заплатить НДФЛ, НДС, а в некоторых случаях — даже страховые взносы.

Так а за что налоги-то?

Если компания дарит сотрудникам подарки, то у получателя подарка возникает доход в натуральной форме. Значит, с него надо платить НДФЛ (правда, есть нюансы).

Если подарок — это товар, в том числе собственного производства — платить придется еще и НДС.

И вишенка на торте: если сюрприз дороже 3 тысяч рублей и нет договора дарения, он облагается страховыми взносами.

Обо всех этих правилах Минфин выпустил новое письмо.

Среди клерков, между тем, разгорелась дискуссия на почти философскую тему: может ли дарение от юрлица быть непритворным, искренним?

«Юрлица не способны дарить. Бездушные они и безтелесные. Нет у них желания и способности дарить. Только человек может дарить, а юрлицо не может», — внезапно заявила наша читательница.

С ней не согласились:

«Гражданский кодекс с вами не согласен. Там ни слова ни о душе, ни о теле.»

И, что называется, пошло-поехало:

«В 578 ст есть сразу и про подарки, и про тело.» «Это отчего дарение юрлицом притворно-то? В ст. 574 ГК прямо прописана форма дарения юрлицом.»

В стороне, между тем, остался главный вопрос. Знали ли вы, что подарки облагаются столькими налогами, коллеги? И как теперь будете все это оформлять?

О прослеживаемости

Топ новостей и разъяснений для тех, кто мучается с новой системой:

Батюшки, идея

Нужно больше маркировки богу маркировки, считают в Ассоциации компаний розничной торговли. А если серьезно, то там хотят добавить в перечень маркируемых товаров:

куртки;

рубашки;

блузки;

пиджаки;

шарф;

и спортивные костюмы.

На заметку

С 1 марта 2022 года будут применяться новые бланки по учету ККТ. Будьте внимательны: мы рассказали, что учесть.

Интересный пост-рассуждение о том, как не терять клиентов и сотрудников. Особенно в нынешнее непростое время.

Ваша передохнувшая редакция