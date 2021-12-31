Инструкция: как получить 4 000 рублей от «Клерка»

— А вы правда кинете на карту 4000 рублей?

— Правда.

— А в чем подвох?

— Никакого подвоха нет!

Мы фанатично верим в «Клерк.Премиум» и хотим, чтобы каждый бухгалтер использовал в работе его возможности на 100%. При этом мы ценим ваш труд и время. Настолько, что готовы за него заплатить.

Поэтому всем, кто оплатит подписку на Клерк.Премиум до 9 ноября, закинем на карту 4000 рублей премиальных. После оплаты мы позвоним и уточним ваши реквизиты.

«Клерк.Премиум» — это ваш доступ к закрытой части любимого «Клерка» (есть и такая).

С доступом вы сможете:

— целый год без ограничений консультироваться с лучшими экспертами в режиме 24/7 по вашим вопросам;

— быстро вникать в суть изменений в законах с оперативными разъяснениями от главреда «Клерка»;

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— посмотреть видеозапись любого вебинара на «Клерке» (их 300+);

— быстро проверить контрагента по базе ФНС;

— не пропустить новый статотчет;

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