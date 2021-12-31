Как влюбить в себя клиентов и сотрудников: обучайте их с помощью игр. Геймификация в образовательных программах

Задача:

Провести обучение сотрудников или клиентов.

Задача со звёздочкой:

Сохранить вовлечённость участников на уровне 60% .

Вопрос:

Как это сделать?

Правильный ответ:

С помощью инструментов геймификации.

Автоматизация образовательных процессов незаменима, когда вам нужно:

Ввести новичков в курс дела, познакомить их с коллективом, сократить сроки адаптации.

Провести обучение сотрудников и протестировать их знания, например, в сфере охраны труда или при внедрении новых продуктов.

Организовать курс или мероприятие для клиентов и команды.

Получить обратную связь или дать ответы на часто задаваемые вопросы.

И вот вы запускаете программу обучения. Вам важно, чтобы участники прошли её от начала и до конца, но что происходит в итоге?

Вовлечение падает с каждым новым уроком. Кого-то отвлекают более важные дела, и он забивает на прохождение программы. Кто-то проходит материал для галочки, лишь бы получить сертификат.

Почему это плохо:

Ценностные риски . Люди не учатся, не получают пользы от вашей программы и не рекомендуют её.

Репутационные риски . Вы не можете гарантировать уровень знаний своих выпускников.

Продуктовые риски . Если обучающие программы нужны в работе, то люди не используют навыки, которые должны были получить.

Более чем за 10 лет разработки обучающих программ мы нашли их — лайфхаки, которые помогают подать контент интересно и вовлекающе.

Неважно, что предстоит пройти: курс по программированию, уроки английского или программу МВА. Если вы сможете погрузить людей в процесс, то гарантированно доведёте их до результата и сможете с чистой совестью выдать сертификат.

Когда вы дочитаете эту статью, у вас появится целых 5 способов поднять интерес аудитории к обучению минимум на 30%. Игровые инструменты нам в помощь!

Играя учись — этот принцип широко используется в детских образовательных программах. Игра как цикл «задача-достижение-награда» ускоряет усвоение материала и стимулирует выработку дофамина. Гормон счастья закрепляет положительные ассоциации и усиливает желание продолжить обучение.

Образовываться скучно. Развлекательный контент привлекает больше внимания. Если их совместить, обучение становится увлекательней.

Как при помощи геймификации ввести элемент развлечения

Рассмотрим несколько механик, которые мы используем в образовательных программах City Business School.

1. Ты — мне, я — тебе.

Общайтесь не со всеми сразу, а с конкретным человеком. Персонифицируйте обращение через сегментацию, когда участнику приходит только тот контент, который полезен именно ему.

Например, у нас есть программы-страшилки — Карьерная и Бизнес-страшилка — с оценкой 5 из 5 от аудитории. Это обучающий игровой материал для тех, кто выбирает: расти профессионально в найме или открыть собственное дело.

В зависимости от интересов, вы получаете свои рекомендации и примеры, приближенные к реальности задачи по направлениям.

2. Один на один

Люди любят общаться с людьми, поэтому наши уроки записывают преподаватели лично, делятся своим опытом, разбирают кейсы. Также мы часто проводим вебинары, на которых студенты могут пообщаться с экспертом.

Отличный результат мы получили, когда ввели персонажа — бизнес-кота. Он общался с учениками в особой манере, раздавал полезные материалы.

И, конечно, поднимал настроение: котики — они же такие милые ;-)

3. Ой, что будет!

Создайте такие условия, чтобы человеку было интересно продвигаться дальше, чтобы он не мог предсказать, что находится за следующим вопросом.

Самый простой способ — добавить небольшие задания по пройденному материалу и дать после получения ответа обратную связь: «Да ты чёртов гений!» или «Не надо так!» И если учащийся ошибся, вы выводите его на правильный ответ подсказками.

Проверка знаний проводится на обучающей платформе LMS после каждого урока.

Разогрев заинтересованности часто используется в соцсетях. Зачем вы периодически просматриваете ленту? Правильно, чтобы не упустить что-то интересное.

Используйте FoMO — синдром упущенной выгоды, желание быть в курсе новостей и возможностей — разжигайте интерес.

4. А как там, в Америке?

90% прочитавших эту статью успешно внедрили инструменты геймификации в образовательные программы. Что вы почувствовали, прочитав предложение?

Ощущение, что кто-то уже справился с задачей, что вы — не один, стимулирует желание не отставать. Создайте закрытый чат участников обучения, и они сами начнут мотивировать себя и других.

Можете показать прогрессы каждого, и тогда отстающие станут подтягиваться до лидеров.

Желание догнать и перегнать возникает с ростом уверенности, что у кого-то уже получилось.

5. Молодец! Возьми с полки пирожок.

Чтобы пройти до конца, нужна серьёзная мотивация. Например, прочитать эту статью до конца стоит по 2 причинам:

Узнать инструменты геймификации, которые сможете внедрять сами. Получить подарок от CBS.

Да что разовые бонусы — можно выстроить целую программу поощрения и начислять баллы за прохождение уроков.

А как вам идея ввести внутрикорпоративную валюту, на которую можно купить что-то нужное? Например, премию, стул или всё рабочее место покруче, сертификат на поход в бассейн, мерч, отгул и т.д.

И если кто-то получает особые привилегии, другим хочется так же.

А теперь стоп!

Мы не двинемся дальше, пока не убедимся, что вы зафиксировали все 5 предыдущих способов геймификации.

Шутка.

Стоп-уроки — задания, не выполнив которые нельзя перейти к следующему уроку, — как инструмент показали себя неплохо.

Использовать стоп-уроки точно стоит, когда вы несёте ответственность за результат ученика. Например, выдаёте сертификат по профессии и проводите серьёзное тестирование знаний.

6. Симулируй это!

С чего мы начали статью? С задачи, которую вам предстоит решить. Мы погрузили вас в ситуацию — вы приняли её условия.

Так работает симуляция. С её помощью вы можете имитировать бизнес-процессы, жизненные обстоятельства, эмоциональное состояние.

Пример — курс «Digital для руководителей», где вы на 3 месяца становитесь владельцем сервиса по доставке еды и разрабатываете маркетинговую стратегию с нуля. Реальные задачи помогают освоить все возможные digital-инструменты на практике. Такой опыт трудно забыть!

А сейчас слышите фанфары?

Поздравляем, вы дочитали статью до конца и узнали, какие инструменты использовать для повышения вовлечённости учащихся.

Вашими бонусами станут:

увеличение количества выпускников, рост числа положительных отзывов и кейсов, а значит, и рекомендаций в сети, обещанный подарок — бесплатный доступ к курсу «Бизнес-страшилка» , о котором мы уже говорили выше.

Удачи в применении техник саморазвития и геймификации!