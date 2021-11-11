«Ночной бухгалтер». Почему вам обязательно нужен приказ о вакцинации сотрудников

Есть шанс, что с таким приказом компанию не оштрафуют за невакцинированных сотрудников. Но это не значит, что можно забить.

Приказ есть? А если найду?

Главное, что требуется от работодателя, если в его регионе появились требования о вакцинации, — это издать приказ об этом и довести его до сотрудников. Важно ознакомить каждого под роспись.

Список регионов, которые ввели обязательную вакцинацию для ряда сотрудников, можно посмотреть тут. Спойлер: такие требования есть во всех регионах. Дело уже идет дальше и привиться обязывают еще больше категорий населения — например, сейчас так в Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае.

Роспотребнадзор проверяет, как бизнес соблюдает требования властей — и может временно закрыть компанию или серьезно оштрафовать, если работники непривиты. Но с другой стороны, работодатель ведь не может силком загнать всех на прививку?

В судебной практике появился случай, когда предприниматель издал приказ о вакцинации и даже предоставил сотрудникам выходные на вакцинацию, но сделали прививку не все. РПН пришел с проверкой и хотел оштрафовать, но дело дошло до суда. И суд причин для штрафа не увидел.

Впрочем, если вы решили расслабиться, на всякий случай напомним, что в России — не прецедентная система права. Так что рассчитывать на подобную удачу не стоит. Но приказ все же издайте обязательно.

Привет из прошлого

Внезапно где-то наверху вспомнили про Трудовой кодекс и решили внести в него очередные поправки. Из нового:

Спасение утопающих

Очередные новости с полей сражений бизнеса за субсидии и кредиты от государства за нерабочие дни.

Есть первая статистика о том, сколько компаний заявилось на получение льготных кредитов.

Люди путаются в правилах предоставления субсидий: можно или нельзя было в эти дни работать, чтобы теперь получить деньги?

Налоговики пришлют письма счастья всем, кому выдадут субсидии, и даже рассказали, как будет выглядеть такое письмо.

Поразмышлять

Из насущного: вы владеете искусством так отвечать на требования налоговиков, чтоб они вам ничего не доначисляли? Если нет, забирайте запись классного вебинара.

Большая и непростая статья о том, как и почему растет дефицит кадров в России и о том, почему платят этим кадрам меньше, чем в какой-нибудь Румынии или Сербии.

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