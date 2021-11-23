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«Ночной бухгалтер». Патенты на 2022 год становятся дороже

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вере Ревина / «Клерк»

Власти начинают поднимать стоимость патентов на будущий год. В Москве и Подмосковье это уже сделали.То ли еще будет в регионах!

Ох уж этот рост цен

Получить патент на будущий год, похоже, станет сложнее. Точнее, дороже: в столице и Московской области подняли стоимость патентов.

В Москве налог вырастет в два раза. В Подмосковье рост будет меньше, но там есть нюансы.

Ждем, что скажут остальные регионы.

В прошлом году ситуация с огромной разницей в подъеме стоимости патента в регионах доходила до абсурда: где-то ее подняли в 53 раза. Что будет в этот раз?

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