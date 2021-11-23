«Ночной бухгалтер». Патенты на 2022 год становятся дороже

Власти начинают поднимать стоимость патентов на будущий год. В Москве и Подмосковье это уже сделали.То ли еще будет в регионах!

Ох уж этот рост цен

Получить патент на будущий год, похоже, станет сложнее. Точнее, дороже: в столице и Московской области подняли стоимость патентов.

Ждем, что скажут остальные регионы.

В прошлом году ситуация с огромной разницей в подъеме стоимости патента в регионах доходила до абсурда: где-то ее подняли в 53 раза. Что будет в этот раз?

Программное

Не успела родиться автоматизированная упрощенка, а уже стало известно, что под контролем 1С будет разрабатываться программа для этой новой системы. Эх, не бежали бы вы, батенька, впереди паровоза...

Очередные новости про СБИС: похоже, последние разочарования пользователей заставили компанию все-таки продолжить поддержку оффлайн-версии.

Полезные инструкции

Написали много интересного про Госуслуги:

Что-то про вычеты

Налоговики рассказали несколько важных деталей про вычет за обучение.

Вы же помните про спортивный вычет с будущего года? Мы собрали в одну новость еще раз все подробности.

Социально-кадровое

Приняли закон о новом основании для отпуска без содержания — для работников с родственниками-инвалидами.

А еще по ночам и сверхурочно нельзя теперь заставлять работать сотрудников, у которых есть дети.

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Ваша залитая дождями и туманами редакция