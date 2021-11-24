«Ночной бухгалтер». Налоговики нашли новый способ трясти компании по самозанятым

Фантазии мытарей нет предела: они нашли хитрый способ предъявить компании претензии по самозанятым, спрятав их... в требования по РСВ.
Ход конем
Схема такая. Компании сначала присылают требования по РСВ — мол, там проблемы у вас, а потом просят все акты по самозанятым.
Пишут в духе:
«...в ходе проведения камеральной проверки расчёта по страховым взносам выявлены ошибки при расчёте контрольных соотношений».
И приложен протокол проверки КС. Но если прочитать весь текст требования, выяснится, что ИФНС запрашивает акты по взаимоотношениям с самозанятыми за какой-то период. Это просто очередное кривое требование?
Некоторые наши читатели так и подумали:
«Ну почему вы считаете что эти требования от налоговиков необоснованы? Данное требование основано на контрольном соотношении, которое зашито в Расчете 6-НДФЛ. Появилось оно в 2021 году.».
Но речь-то тут совсем о другом. На «Клерке» много раз писали, что налоговики в последнее время активно трясут компании по самозанятым, даже на комиссии вызывают. Недавно был новый всплеск таких новостей.
Суть в том, что подозрительным, с точки зрения ФНС, компаниям вменяют фактические трудовые отношения с этими самозанятыми. Проще говоря, схему по уходу от налогов. И похоже, теперь придумали новый способ такие схемы обнаружить. Хитро, ничего не скажешь.
Как говорится — «а ловко ты это придумал. Я даже сначала не понял».
О том, что бывает не только на комиссиях, но и на допросах налоговиков, читайте в статье.
Кадровые заметки
Берите на вооружение несколько важных нюансов:
2022
В следующем году будет новая 3-НДФЛ: забирайте подробности.
А еще утвердили новый МРОТ. Теперь заживем: он будет 13 890 рублей.
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Потому что мошенники атаковали почту Яндекса и всем шлют максимально странные письма:
Наши читатели говорят, что им тоже приходило:
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Ваша опять в тумане редакция
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