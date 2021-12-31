Запаситесь знаниями впрок! Возьмите вебинар или онлайн-курс со скидкой 50%, а пройдете, когда захотите - доступ навсегда

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После курса вы научитесь:

разбираться в налоговых схемах по НДС, чтобы знать, как схематозят контрагенты;

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Как уйти наконец из найма и монетизировать ваш опыт. Пошаговая инструкция-методичка, как начать работать на себя.

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«Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники» Обычная цена — 3400 руб., по акции — 1700 руб.

Кажется, идеально спланировать день невозможно, но вы точно сможете.

Вы поймете:

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где брать энергию для работы и больше времени проводить с семьей.

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Один из самых популярных и опасных режимов — упрощенная система налогообложения. На курсе подстрахуем от ошибок.

Чему научитесь:

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Гайд по стандарту, который надо применять уже с 2021 года.

Вы научитесь:

быстро разбираться в новом стандарте, если вам не хватает времени;

знать, что делать при поступлении запасов, обесценении материалов и отпуске в производство;

не путаться в проводках.

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ТОП-5 самых популярных вебинаров «Клерка»

«Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году» Обычная цена — 1350 руб., по акции — 675 руб.

Наличку будут контролировать по новому. Рассказываем, как работать в нынешних реалиях с 115—ФЗ. Вы узнайте, как выстроить стратегию работы с банком, чтобы к вам не было претензий.

«МАСТЕР-КЛАСС. Требования от ИФНС: как ответить, чтобы не доначислили?» Обычная цена — 1350 руб., по акции — 675 руб.

Поделимся примерами требований и ответов на них.

«Что бухгалтеру надо знать про должную осмотрительность: 3 года применения 54.1 НК» Обычная цена — 1350 руб., по акции — 675 руб.

Как налоговики на практике при проверках пользуются статьей 54.1, и как на это смотрят судьи. Революция 2017-го года в правилах налогового контроля: ввели статью 54.1 НК РФ о должной осмотрительности.

«Письмо года» ФНС: новые правила оптимизации и проверки контрагентов" Обычная цена — 1350 руб., по акции — 675 руб.

На вебинаре говорим об «антиуклонительном» письме ФНС (от 10 марта 2021 г. № БВ-4-7/3060@). Резонансный документ вызвал бурные обсуждения и не оправдал многие ожидания бизнеса.

«14 новшеств в ФСБУ и ПБУ: без этих знаний ваш бизнес отшвырнет назад» Обычная цена — 1350 руб., по акции — 675 руб.

Пришло время революционных изменений в бухгалтерском учете. Многое бухгалтерам придется изучать с нуля.

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