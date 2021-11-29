«Ночной бухгалтер». Опять пошли разговоры, что профессия бухгалтера умирает

Сами клерки совершенно с этим не согласны. Ибо, как знаменитый герой Ди Каприо, и не такое видали. Правда, насчет того, какие современному бухгалтеру нужны знания, мнения расходятся.
Ой, кто только не пророчил
Начался сыр-бор с того, что на «Клерке» вспомнили бывшую замминистра финансов Татьяну Нестеренко, которая напророчила исчезновение профессии бухгалтер еще пять лет назад. Впрочем, Татьяна Нестеренко свою должность уже не занимает, а бухгалтеры — живее всех живых :)
В комментариях спросили, не убьет ли профессию новая автоматизированная упрощенка (мы как раз сегодня сделали про нее обзор).
И понеслась:
«Она станет родителем профессии налогового консультанта. А бухгалтер — это одна из древнейших профессий мира, наряду с солдатом, доктором и блудницей.»
Непонятно, конечно, почему: налоговые консультанты и сейчас процветают. Но о бухгалтерах неплохо сказано.
Или вот еще:
«Я эти мантры про смерть профессии бухгалтера слышу и читаю с прошлого тысячелетия, как в России внедрили персональные компьютеры. При этом работы для бухгалтера меньше не становится.»
И вот:
«Прочитайте ФСБУ 25/2018 и думать придется не о смерти профессии, а о доп. бухгалтерах, причем с более высокой квалификацией...»
Вот как раз про квалификацию вопрос интересный: что сейчас, по-вашему, надо знать хорошему бухгалтеру?
Многие считают, что управленческий учет.
Получить такие знания можно на первом курсе повышения квалификации от «Клерка»: стартуем уже послезавтра, по итогам курса выдаем официальный документ.
В опросе в Телеграм-канале «БУХ!Молния» ответы были такими:
Что скажете, коллеги?
Работодателю на заметку
Сразу много нового для компаний с сотрудниками:
- в 2022 году надо будет разрабатывать новые инструкции по охране труда;
- как быть с налогами и взносами за поездки сотрудников на работу и домой на такси за счет компании;
- каких работников можно и каких нельзя заменить самозанятыми;
- новые вопросы при трудовых проверках работодателей.
Хитрюшки
Интересная история из Мурманска: туда стали переезжать ИП за налоговыми льготами.
Кстати, ловите неплохую статью про методы анализа рисков бизнеса.
Одна из главных головных болей бухгалтера — морока с первичкой. Крутые ребята из Entera нашли ее решение!
Теперь у них есть классный сервис для автоматизации ввода первички в 1С.
Коротко о том, что дает:
- экономит ваше время и деньги: это пакетный ввод первички в 1С (ввод по одной накладной, например, занимает всего две минуты);
- дает высокую точность распознавания;
- защищает ваши данные.
А еще у программы простой интерфейс и крутая техподдержка. Не верите?
Кстати
Официально приняли закон о субсидиях для пострадавшего бизнеса: рассказываем, куда смотреть и на что обратить внимание.
Изменились сроки вступления в силу новых правил хранения бухгалтерских документов.
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Ваша залитая дождями редакция
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