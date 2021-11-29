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«Ночной бухгалтер». Опять пошли разговоры, что профессия бухгалтера умирает

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Сами клерки совершенно с этим не согласны. Ибо, как знаменитый герой Ди Каприо, и не такое видали. Правда, насчет того, какие современному бухгалтеру нужны знания, мнения расходятся.

Ой, кто только не пророчил

Начался сыр-бор с того, что на «Клерке» вспомнили бывшую замминистра финансов Татьяну Нестеренко, которая напророчила исчезновение профессии бухгалтер еще пять лет назад. Впрочем, Татьяна Нестеренко свою должность уже не занимает, а бухгалтеры — живее всех живых :)

В комментариях спросили, не убьет ли профессию новая автоматизированная упрощенка (мы как раз сегодня сделали про нее обзор).

И понеслась:

«Она станет родителем профессии налогового консультанта. А бухгалтер — это одна из древнейших профессий мира, наряду с солдатом, доктором и блудницей.»

Непонятно, конечно, почему: налоговые консультанты и сейчас процветают. Но о бухгалтерах неплохо сказано.

Или вот еще:

«Я эти мантры про смерть профессии бухгалтера слышу и читаю с прошлого тысячелетия, как в России внедрили персональные компьютеры. При этом работы для бухгалтера меньше не становится.»

И вот:

«Прочитайте ФСБУ 25/2018 и думать придется не о смерти профессии, а о доп. бухгалтерах, причем с более высокой квалификацией...»

Вот как раз про квалификацию вопрос интересный: что сейчас, по-вашему, надо знать хорошему бухгалтеру?

Многие считают, что управленческий учет.

Получить такие знания можно на первом курсе повышения квалификации от «Клерка»: стартуем уже послезавтра, по итогам курса выдаем официальный документ.

В опросе в Телеграм-канале «БУХ!Молния» ответы были такими:

Что скажете, коллеги?

Работодателю на заметку

Сразу много нового для компаний с сотрудниками:

Хитрюшки

Интересная история из Мурманска: туда стали переезжать ИП за налоговыми льготами.

Кстати, ловите неплохую статью про методы анализа рисков бизнеса.

Одна из главных головных болей бухгалтера — морока с первичкой. Крутые ребята из Entera нашли ее решение!

Теперь у них есть классный сервис для автоматизации ввода первички в 1С.

Коротко о том, что дает:

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Кстати

Официально приняли закон о субсидиях для пострадавшего бизнеса: рассказываем, куда смотреть и на что обратить внимание.

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Ваша залитая дождями редакция

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