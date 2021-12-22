«Ночной бухгалтер». Бизнесу на АУСН бухгалтеры будут не нужны

Закон об автоматической упрощенке одобрили в Госдуме. А еще власти, похоже, считают, что это поможет бизнесу сэкономить...на бухгалтерии.

Мы ваших овечек сами пострижем

Как помочь бизнесу в пандемию? Дать еще больше субсидий? Дать налоговые льготы? Ерунда! Автоматическая упрощенка — вот новый вид госпомощи.

Закон об автоматизированной упрощенной системе налогообложения прошел первое чтение в Госдуме. В ближайшее время его явно примут. А это значит, что в 2022 году новый налоговый режим для малого бизнеса заработает.

Да, пока в экспериментальном режиме и всего в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Но самозанятые тоже поначалу были просто экспериментом. А теперь это полноценно действующая система.

Больше всего порадовали на этой волне петербуржцы. Там в Законодательном собрании не просто захотели присоединиться к АУСН, но и заявили, что это будет большой помощью бизнесу, т.к. поможет сэкономить на «дорогих услугах бухгалтеров».

Ну зачем вам этот бухгалтер? Увольте его и денег меньше тратить будете! А мы вам сами налоги посчитаем. Ну мы же заботимся!

Наши читатели уже порадовались хорошим новостям:

«Лисица, охраняющая курятник — зрелище еще то... Не удивлюсь, если через полгода услышу негодующее кудахтанье.»

А про петербургские инициативы пишут так:

«...„исключает из них самый дорогой элемент — квалифицированного специалиста — бухгалтера“ — хочется добавить „и добавляет неквалифицированного специалиста — налоговика“»

Про самозанятых

Вы, конечно, знаете, что компания не может работать с самозанятым, если раньше он был ее сотрудником. А если физиком на ГПХ? Это по закону можно, но пристального внимания налоговиков все равно избежать не получится.

Минфин напомнил, что плательщики НПД могут быть и водителями у юрлиц. Но, конечно, без всяких скрытых трудовых отношений.

Уникальное предложение от Экспертно-правового Бюро: переоценка ОС по ФСБУ 6/2020 для вашей компании со скидкой 15%! Усильте свою защиту в случае спора с налоговиками — доверьте переоценку ОС профессионалам. Только до 30 декабря! Подробнее тут

Социалочка

Срок заморозки накопительной пенсии продлили до 2024 года. Мы бы хотели прокомментировать, но вы уже все сделали сами.

Принят закон о защите социальных выплат от списаний в счет долгов. Там есть еще и важная поправка про прожиточный минимум.

С полей инноваций

Не прошло и нескольких лет, как доступ к Госуслугам наконец-то решили защитить: чтобы было меньше взломов, он будет двухэтапным.

Экономьте с помощью автоматизации и действительно полезных технологий — ввода первички с помощью Entera или внутреннего аутсорсинга для бизнеса (ОЦО).

Обучение для бухгалтеров

Собрали ассорти лучшего за сегодня:

А еще забирайте в закладки полезную статью о том, как доказывать реальность сделки при необоснованных претензиях налоговиков.

Ваша смотрит на календарь и горит в ужасе редакция