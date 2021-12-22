«Ночной бухгалтер». Бизнесу на АУСН бухгалтеры будут не нужны

Закон об автоматической упрощенке одобрили в Госдуме. А еще власти, похоже, считают, что это поможет бизнесу сэкономить...на бухгалтерии.
Мы ваших овечек сами пострижем
Как помочь бизнесу в пандемию? Дать еще больше субсидий? Дать налоговые льготы? Ерунда! Автоматическая упрощенка — вот новый вид госпомощи.
Закон об автоматизированной упрощенной системе налогообложения прошел первое чтение в Госдуме. В ближайшее время его явно примут. А это значит, что в 2022 году новый налоговый режим для малого бизнеса заработает.
Да, пока в экспериментальном режиме и всего в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Но самозанятые тоже поначалу были просто экспериментом. А теперь это полноценно действующая система.
Больше всего порадовали на этой волне петербуржцы. Там в Законодательном собрании не просто захотели присоединиться к АУСН, но и заявили, что это будет большой помощью бизнесу, т.к. поможет сэкономить на «дорогих услугах бухгалтеров».
Ну зачем вам этот бухгалтер? Увольте его и денег меньше тратить будете! А мы вам сами налоги посчитаем. Ну мы же заботимся!
Наши читатели уже порадовались хорошим новостям:
«Лисица, охраняющая курятник — зрелище еще то... Не удивлюсь, если через полгода услышу негодующее кудахтанье.»
А про петербургские инициативы пишут так:
«...„исключает из них самый дорогой элемент — квалифицированного специалиста — бухгалтера“ — хочется добавить „и добавляет неквалифицированного специалиста — налоговика“»
Про самозанятых
Вы, конечно, знаете, что компания не может работать с самозанятым, если раньше он был ее сотрудником. А если физиком на ГПХ? Это по закону можно, но пристального внимания налоговиков все равно избежать не получится.
Минфин напомнил, что плательщики НПД могут быть и водителями у юрлиц. Но, конечно, без всяких скрытых трудовых отношений.
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Социалочка
Срок заморозки накопительной пенсии продлили до 2024 года. Мы бы хотели прокомментировать, но вы уже все сделали сами.
Принят закон о защите социальных выплат от списаний в счет долгов. Там есть еще и важная поправка про прожиточный минимум.
С полей инноваций
Не прошло и нескольких лет, как доступ к Госуслугам наконец-то решили защитить: чтобы было меньше взломов, он будет двухэтапным.
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