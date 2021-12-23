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«Ночной бухгалтер». Не про Путина, а про годовую отчетность

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Вы, конечно, слышали про пресс-конференцию президента. И мы слышали. Но есть и кое-что посерьезнее — про сроки исправления бухотчетности.

О важном и действительно важном

Близится конец года, Путин пообщался с журналистами. Если коротко: экономика восстановилась, на соцподдержку тратится много денег, власти помогают бизнесу в пандемию, пенсии повысят.

А вот теперь внимание: поменяется закон о бухучете. Исправленную бухотчетность можно будет отправлять в ГИР БО до 31 июля года, следующего за отчетным.

Сейчас этот срок вообще в законе не прописан.

Есть и еще одна поправка, она касается ГИР БО. Появится перечень случаев, когда доступ к данным ГИР БО будет закрыт: их определит правительство.

Еще на заметку

Росстат изменил сроки сдачи статотчетности. Будет не только крайняя дата сдачи, но и начальная.

Центрами занятости по всей стране займется прокуратура. Будут проверять работу ЦЗН — в частности, процессы назначения и выплаты пособий по безработице.

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