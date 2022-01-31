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«Ночной бухгалтер». Будет новая отчетность в новый Социальный фонд

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

В 2023 году нас ждут крутые перемены: Пенсионный фонд и ФСС объединяют. И сюрприз! Будет новая отчетность.

Нет дыма без огня

Слухи об объединении Пенсионного фонда с ФСС ходили давно: об этом много раз писали на «Клерке». В конце 2021 года вице-премьер Татьяна Голикова эти слухи подтвердила: работа, мол, такая идет. И наконец, теперь об этом официально сказал Минтруд.

Коротко о том, что сейчас известно:

Все это, конечно, значит, что НК опять масштабно перепишут.

А еще из-за объединения поменяется отчетность: вместо СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и раздела 3 в РСВ нужно будет сдавать новую форму.

Мы разобрались, как это нужно будет делать, в небольшом обзоре: читайте тут.

Грядущие перемены, как всегда, лягут на плечи бухгалтеров, которые уже выразили свой «восторг». Вот настоящий крик души:

«Гениально! Сначала был бардак при переводе остатков пенс.взносов в ведение ФНС, теперь переигрываем обратно.

ФНС всё наладила, с налоговой можно нормально и быстро свериться. Как будет с этим чудо-фондом?! Опять звонить, дозваниваться недовольной тётке, которая имеет наглость хамить и высказывать, что мы, бухгалтеры, отвлекаем ее от работы?»

Социалочка

Собрали все о минимальных пенсиях в 2022 году по регионам: смотрите табличку.

А Дмитрий Медведев тем временем снова вернулся к идее четырехдневной рабочей недели. Вот что он рассказал про зарплаты:

Магия, конечно, да и только.

А вдруг вы забыли

Осталось совсем чуть-чуть времени, чтобы сдать РСВ, если до сих пор этого не сделали. Сегодня — последний день.

Интервью дня

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Ахтунг!

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