«Ночной бухгалтер». Будет новая отчетность в новый Социальный фонд

В 2023 году нас ждут крутые перемены: Пенсионный фонд и ФСС объединяют. И сюрприз! Будет новая отчетность.
Нет дыма без огня
Слухи об объединении Пенсионного фонда с ФСС ходили давно: об этом много раз писали на «Клерке». В конце 2021 года вице-премьер Татьяна Голикова эти слухи подтвердила: работа, мол, такая идет. И наконец, теперь об этом официально сказал Минтруд.
Коротко о том, что сейчас известно:
- фонды объединят с 1 января 2023 года;
- вместо них будет работать новый, внебюджетный Социальный фонд России;
- для взносов установят единый тариф и единую предельную базу.
Все это, конечно, значит, что НК опять масштабно перепишут.
А еще из-за объединения поменяется отчетность: вместо СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и раздела 3 в РСВ нужно будет сдавать новую форму.
Мы разобрались, как это нужно будет делать, в небольшом обзоре: читайте тут.
Грядущие перемены, как всегда, лягут на плечи бухгалтеров, которые уже выразили свой «восторг». Вот настоящий крик души:
«Гениально! Сначала был бардак при переводе остатков пенс.взносов в ведение ФНС, теперь переигрываем обратно.
ФНС всё наладила, с налоговой можно нормально и быстро свериться. Как будет с этим чудо-фондом?! Опять звонить, дозваниваться недовольной тётке, которая имеет наглость хамить и высказывать, что мы, бухгалтеры, отвлекаем ее от работы?»
Социалочка
Собрали все о минимальных пенсиях в 2022 году по регионам: смотрите табличку.
А Дмитрий Медведев тем временем снова вернулся к идее четырехдневной рабочей недели. Вот что он рассказал про зарплаты:
Магия, конечно, да и только.
А вдруг вы забыли
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