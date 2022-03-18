«Ночной бухгалтер». Налоговики опять взялись за среднеотраслевые зарплаты. И жестят с требованиями, несмотря на кризис

Кому сами знаете что, кому мать родная: инспекции продолжают закидывать бизнес абсурдными требованиями и требовать высокие зарплаты. Взялись даже за нотариусов.

О чем сыр-бор

Фантазии инспекторов нет предела даже сейчас, в очередной большой кризис. И расчетный счет заставляют директора нулевки открывать, и реального поставщика техничкой называют, и чего только не творят. И за среднеотраслевые зарплаты опять взялись.

Требования пояснить, почему такие низкие зарплаты, пошли не только компаниям, но и нотариусам. Дескать, ниже средних по отрасли, расскажите, почему.

Бухгалтеры-то уже привыкли — и даже советуют подобные случаи использовать для реального поднятия зарплат. Но вот нотариусы в шоке.

Мы покопались в нормативке и выяснили, что требования налоговиков объясняются контрольными соотношениями, которые ФНС активно использует. И собрали для вас варианты ответов, которые можно дать мытарям.

Ну и в целом, сохраняйте спокойствие. Как одна из наших читательниц, которая пишет:

«Каждый квартал получаю требование объяснить размер заработной платы. Очень вежливое требование. Описываю ситуацию и отсылаю. Никаких проблем. Каждый на своём рабочем месте выполняет свою работу. Их работа спросить, моя ответить.»

В темные времена здоровая психика — на вес золота. В любом случае, прокричаться вы всегда можете в «Красном уголке бухгалтера»: с переездом в Телеграм он стал еще более ламповым и уютным. Там уже больше 4000 бухгалтеров. Публикуем там все важные новости с «Клерка» и других источников. У бухгалтеров есть возможность с помощью бота создать свой вопрос или сообщение. Его можно найти в закрепленной записи в канале.

Бесплатно

Бухгалтеры волнуются: надо ли платить за сдачу бухотчетности в ГИР БО? (новшество 2022 года). Нет, это бесплатно.

Кадровое

Компаниям могут оплатить обучение работников, если речь про новые производственные процессы или технологии.

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Не исключено, что из-за санкций пересмотрят допустимую долю иностранных работников на предприятиях. Об этом любезно сообщил зам председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Бытовое кадровое: Минтруд напомнил, что сотрудник должен лично подписать трудовой договор, никто другой за него это сделать не может.

Про покупки

То сахар, то яйца, то еще чего дефицит. Мы уверены, что вы не поддаетесь всеобщей панике и не выглядите сейчас примерно вот так:

А если серьезно, то ловите классный текст о том, как сейчас стоит перестраховаться финансово и что действительно стоит купить.

Полезности на «Клерке»

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Ваша немного неспокойная редакция